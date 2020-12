Wonder Woman, Patty Jenkins: "Ho dovuto modificare il finale all'ultimo minuto su richiesta di Warner Bros"

La regista del film DC Wonder Woman, Patty Jenkins, ha rivelato che per il film del 2017 ha dovuto modificare il finale in tempi record, come chiesto da Warner Bros.

Patty Jenkins, regista di Wonder Woman, torna a parlare del cinecomic DC del 2017 rivelando che il finale originale non era quello visto al cinema, che ha dovuto modificare all'ultimo minuto sotto richiesta di Warner Bros.

Wonder Woman: Gal Gadot in una foto promozionale

In Wonder Woman con Gal Gadot, ambientato durante la prima guerra mondiale, Diana Prince si scontra con Ares, il Dio della Guerra, in un'epica battaglia. Patty Jenkins, però, ha rivelato che il finale pensato originariamente per il film sarebbe stato meno spettacolare, idea che allo studio non è piaciuta affatto:

"Il finale originale del primo capitolo era meno spettacolare, così lo studio mi ha costretto a modificarlo all'ultimo minuto. Quindi è un po' stancante che sia l'unica cosa di cui la gente parla perché sono d'accordo. Io ho detto allo studio che che non avevamo tempo, ma loro hanno insistito ed è stato quel che è stato. Alla fine mi è piaciuto, ma non lo avevo pensato così"

Anche se avrebbe preferito un finale diverso, Patty Jenkins si è resa conto che per finire in modo epico Wonder Woman aveva bisogno di un finale movimentato come quello che poi i fan hanno apprezzato:

"Secondo me, sarebbe stato un errore realizzare un primo film di Wonder Woman senza il suo acerrimo rivale in assoluto, Ares, il cattivo che rappresenta la controparte di Diana."

Patty Jenkins ha in uscita il sequel di Wonder Woman, Wonder Woman 1984, che vede il ritorno di Diana Prince in un'avventura ambientata negli anni '80. Wonder Woman 1984 avrebbe dovuto essere uno dei titoli principali di queste festività natalizie ma, a causa dell'attuale situazione sanitaria, Warner Bros ha deciso di distribuire il film negli USA in day-and-date a partire dal 25 dicembre.