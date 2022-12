Wonder Woman 3, Patty Jenkins chiarisce: "Non ho abbandonato il progetto, ci sono cambiamenti in corso"

La regista Patty Jenkins ha voluto chiarire di non essere stata lei la causa della cancellazione di Wonder Woman 3, svelando inoltre che il film di Star Wars intitolato Rogue Squadron è ancora in fase di sviluppo.

Patty Jenkins ha voluto fare chiarezza sulle notizie emerse nelle ultime settimane riguardanti Wonder Woman 3 e su quanto accaduto dietro le quinte.

La filmmkaker ha condiviso online un lungo post in cui spiega i vari passaggi riguardanti quanto accaduto dietro le quinte del DC Universe, rivelando inoltre che è ancora al lavoro su Rogue Squadron, il progetto di Star Wars che aveva abbandonato per occuparsi del terzo capitolo delle avventure di Diana Prince.

La regista ha voluto rilasciare delle dichiarazioni in risposta alle storie pubblicate online in cui si sostiene che sia stata lei ad abbandonare Wonder Woman 3. Patty Jenkinsha sottolineato: "Questo semplicemente non è vero. Non ho mai abbandonato il progetto. Ero disposta a considerare qualsiasi cosa mi avrebbero chiesto. Da quel che ho capito non c'era nulla che avrei potuto fare per procedere in questo momento. DC è ovviamente alle prese con i cambiamenti che stanno compiendo, quindi capisco che queste decisioni da prendere ora siano difficili". La regista ha ribadito: "Non voglio che quello che è stato un meraviglioso percorso con Wonder Woman finisca con una situazione negativa. Ho amato e sono stata così onorata nell'essere la persona che ha potuto realizzare i due film di Wonder Woman. Lei è un personaggio incredibile. Vivere nel suo mondo e intorno ai suoi valori ti rende una persona migliore ogni giorno. Auguro a lei e alla sua eredità un incredibile futuro, con o senza di me".

Wonder Woman: Gal Gadot e la regista Patty Jenkins sul set

Patty ha poi voluto lodare Lynda Carter, che ha definito "un'assoluta leggenda" e di cui ha lodato la bontà, e Gal Gadot che considera essere la reale incarnazione di Wonder Woman, sottolineando quanto sia stata un'amica, una fonte di ispirazione e una sorella. L'attrice, secondo Jenkins, è una persona incredibile e un dono per il mondo. La regista si è infine rivolta ai fan per ringraziarli e per aver sostenuto i film e lo spirito di Wonder Woman.

James Gunn, nuovo CEO di DC Studios insieme a Peter Safran, ha commentato il post di Patty Jenkins confermando che tutte le loro interazioni sono state "piacevoli e professionali", mettendo definitivamente a tacere le ipotesi che la regista abbia abbandonato il progetto.