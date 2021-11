Wonder Woman 3: Gal Gadot è entusiasta per la presenza nel cast di Lynda Carter

Lynda Carter farà parte del cast di Wonder Woman 3 e Gal Gadot, interprete di Diana, ha espresso il proprio entusiasmo per la presenza della star del piccolo schermo.

Wonder Woman 3 avrà nel proprio cast Lynda Carter, la prima interprete sugli schermi della supereroina, e ora Gal Gadot ha condiviso il suo entusiasmo all'idea di recitare accanto a lei.

La presenza dell'attrice nel cast era stata svelata grazie a una scena presente sui titoli di coda della seconda avventura di Diana, mostrandola nel ruolo della guerriera Asteria, rimasta nel mondo degli uomini mentre Zeus creava Themyscira.

Gal Gadot, star dei film dedicati a Wonder Woman, ha dichiarato: "Per prima cosa, devo ricordare che Lynda Carter è stata una mentore per me dal primo momento dopo essere stata scelta per il ruolo di Wonder Woman".

L'attrice, intervistata da The Hollywood Reporter, ha aggiunto: "Era sempre presente, mi stava parlando, mi dava consigli e tutto il resto. Ha davvero sostenuto quello che io e Patty Jenkins abbiamo fatto ed è stato grandioso che siamo riuscite a trovare la giusta opportunità per coinvolgerla nel film recente e ora nel terzo". Gal ha sottolineato: "Questa volta è ancora meglio. Le voglio davvero bene. Le voglio bene profondamente".

Lynda Carter, durante il DC FanDome, aveva rivelato: "Chi avrebbe mai pensato in questo periodo della mia vita che avrei ricevuto questo regalo, ed è così fantastico". La star aveva parlato dell'importanza di Wonder Woman ricordando: "Si tratta di qualcosa di più importante rispetto al semplice personaggio dei fumetti: è un'idea e un'essenza".

Carter, inoltre, dovrebbe avere un ruolo piuttosto importante nella trama del film di cui, per ora, non sono stati diffusi i dettagli.