Wonder Woman 1984: Zack Snyder ha già visto il film, ecco cosa ne pensa

Zack Snyder, regista di Justice League, ha rivelato di aver visto l'attesissimo Wonder Woman 1984, e ha espresso la sua opinione affermando di aver trovato il sequel con Gal Gadot davvero fantastico.

Durante il panel della Justice League al DC FanDome, Zack Snyder oltre a parlare del suo tanto atteso progetto, ha detto la sua su Wonder Woman 1984 insieme a Gal Gadot, che ha partecipato all'intervista, rivelando che i fan rimarranno molto contenti di questo nuovo film sull'eroina DC: "Non vedo l'ora che i fan ti vedano in Wonder Woman '84, che è un film fantastico, e tu sei incredibile. E Patty, ovviamente, ha fatto un lavoro fantastico, siete un grande team, e tutti rimarranno a bocca aperta quando lo vedranno. Quindi, grazie ancora. È stato perfetto."

Se i fan erano già in trepidazione di vedere il nuovo film di Patty Jenkins, dopo le parole di Zack Snyder lo saranno ancora di più, visto che il regista ha davvero apprezzato il lavoro fatto sul film.

Sulla base del trailer e delle foto dal set che sono state divulgate, è chiaro che in Wonder Woman 1984 Diana Prince affronterà Cheetah interpretata da Kristen Wiig, anche se il film potrebbe non includere alcun riferimento a Justice League. Ma la pellicola fornirà sicuramente una nuova versione del personaggio di Gal Gadot, introducendo alcuni dettagli che vedremo poi nella versione di Zack Snyder della Justice League.

Wonder Woman 1984 uscirà il prossimo 2 ottobre 2020.