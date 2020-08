Wonder Woman 1984: il villain di Pedro Pascal è ispirato a Donald Trump

La regista di Wonder Woman 1984, Patty Jenkins, ha rivelato che una delle fonti di ispirazione del villain di Pedro Pascal sarebbe il Presidente Donald Trump in persona.

Wonder Woman 1984: Pedro Pascal in una scena del film

"La cosa divertente è che Donald Trump è una delle influenze" ha rivelato Patty Jenkins parlando del cattivo di Pedro Pascal, Max Lord. "Nel film abbiamo perfino il Presidente, e ho fatto di tutto per non farlo assomigliare a Ronald Reagan. Non voglio fare un film politico, non ha a che fare con la politica".

La regista cita, però, un altro "modello" a cui Max Lord è ispirato: "Un'altra importante influenza è Bernie Madoff. Quelle storie sul Madoff giovane mi hanno affascinato, mi sono sempre chiesta, 'Come finisci per diventare Bernie Madoff?' Tutto è cominciato così, ha fatto delle cose, ha pagato per i suoi errori, ha fatto altre cose ed è stato punito di nuovo. Diventi un bastardo senza neppure realizzare che sta succedendo".

Wonder Woman 1984, atteso sequel dedicato alle avventure di Diana Prince, dovrebbe uscire nei cinema italiani a ottobre.