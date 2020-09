Wonder Woman 1984 in uscita a Natale, il film con Gal Gadot rinviato di nuovo

L'uscita di Wonder Woman 1984 è stata ufficialmente rinviata: il film con Gal Gadot arriverà a Natale e non più a ottobre, come inizialmente previsto.

Wonder Woman 1984 ha una nuova data di uscita: a Natale 2020 il sequel del film con Gal Gadot diretto da Patty Jenkins, dovrebbe arrivare nelle sale, dopo che la release inizialmente prevista ad ottobre è stata posticipata.

Come riporta Variety, a causa della pandemia di Covid-19 Wonder Woman 1984 arriverà nelle sale proprio il 25 dicembre 2020, come si evince dalle parole di Toby Emmerich, presidente di Warmer Bros. Motion Picture Group: "Patty è una regista eccezionale e con Wonder Woman 1984 ha realizzato un film incredibilmente dinamico che gli spettatori di tutte le età di tutto il mondo adoreranno. Siamo molto orgogliosi del film e non vediamo l'ora di portarlo al pubblico per le vacanze"

Anche la regista Patty Jenkins ha commentato la scelta: "Prima di tutto lasciatemi dire quanto Gal e io amiamo tutti i nostri fan in tutto il mondo, e il vostro entusiasmo per 'WW84' non potrebbe renderci più felici e più desiderosi di farvi vedere il film. Poiché so quanto sia importante portare questo film sul grande schermo, spero che non vi dispiaccia aspettare ancora un po'. Con la nuova data nel giorno di Natale, non vediamo l'ora di trascorrere le vacanze con voi!"

Quindi, alla fine, Warner Bros. ha deciso di lasciare campo libero a Tenet per altri tre mesi, visto che i cinema americani più importanti del paese non sono ancora aperti, ovvero quelli di Los Angeles, New York e San Francisco, che riapriranno proprio a inizio ottobre. Per questo motivo, il film di Christopher Nolan rischierebbe di perdere una grande fetta di pubblico se Wonder Woman 1984 uscisse il 2 ottobre.