Wonder Woman 1984, stasera la première virtuale: ecco dove vederla

Tutto è pronto per la première virtuale di Wonder Woman 1984: stasera dalle 21:00 sarà possibile ammirare Gal Gadot e le altre star del film su un red carpet virtuale ma anche visionare contenuti esclusivi.

Dove? Sulla piattaforma di eventi virtuali DC FanDome, attraverso cui i fan di tutto il mondo potranno avere un posto in prima fila sul tappeto rosso digitale per l'attesissima avventura d'azione DC Super Hero, diretta da Patty Jenkins e distribuita da Warner Bros. Pictures.

Il Red Carpet della World Premiere Virtuale avrà luogo nella Hall of Heroes del DC FanDome, i "partecipanti" potranno unirsi ai festeggiamenti per l'uscita del film, in arrivo in Italia prossimamente.

In vero stile hollywoodiano, la regista del film Patty Jenkins, e le star Gal Gadot, Chris Pine, Kristen Wiig e Pedro Pascal - insieme ad un ospite speciale - saranno sul tappeto rosso per parlare con la conduttrice Tiffany Smith e rispondere alle domande dei fan.

Una volta "arrivati", gli spettatori potranno visualizzare i fan di tutto il mondo sugli enormi schermi all'interno della Hall of Heroes. Successivamente, potranno assistere ad una speciale featurette dietro le quinte, che porterà il talento di Wonder Woman 1984 sul carpet per un'entusiasmante conversazione sul film. In seguito, il pubblico potrà assistere ad un'esibizione unica nel suo genere del compositore di fama mondiale Hans Zimmer, che ha creato la colonna sonora, e ad un'anteprima esclusiva dell'attesissimo film.