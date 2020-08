Wonder Woman 1984: un divertente spot mostra Chris Pine in difficoltà

Durante il DC FanDome si svolgerà un panel dedicato a Wonder Woman 1984 e uno spot dell'evento mostra Streve Trevor, interpretato da Chris Pine, in difficoltà.

Wonder Woman 1984 ha un nuovo spot realizzato per il DC FanDome che si svolgerà nella giornata del 22 agosto.

Il video mostra delle brevi scene tratte dal film diretto da Patty Jenkins e un esilarante momento in cui Steve Trevor si confronta con la moda degli anni '80.

WW84 Fandome tv spot pic.twitter.com/ErZJySaFct — Oracle (@4eyedRaven) August 20, 2020

L'atteso Wonder Woman 1984 arriverà nelle sale americane il 2 ottobre e la protagonista Gal Gadot ha anticipato che l'eroina, all'inizio del sequel, sarà in una situazione particolare. L'attrice ha spiegato: "Penso che sia davvero felice di essere qui e che sia piuttosto sola. Sta relazionandosi con le persone, ma non ha nessun rapporto stretto perché rischia di fare del male al prossimo o dovrà scomparire a un certo punto della loro vita, e lei soffrirà perché gli altri moriranno e lei invece no. Penso abbia accettato questo fatto".

L'eroina cercherà così di seguire la sua vocazione e aiutare l'umanità ad agirre per il bene: "Ma le manca ancora l'amore della sua vita. Non ha mai potuto esplorare quel rapporto ed è così, ma è felice. Lo è davvero".

Gli eventi saranno ambientati molti anni dopo il primo capitolo della storia e la protagonista Gal Gadot ha spiegato: "Il lungometraggio precedente parlava delle origini del personaggio, si mostrava Diana mentre diventava Wonder Woman. Era molto ingenua e non capiva le complessità della vita. Un pesce fuor d'acqua. In questo film non è così. Diana ha compiuto un'evoluzione, è molto più matura e davvero saggia. Tuttavia è anche davvero sola. Ha perso tutti i membri del suo team ed è molto attenta, poi accade qualcosa di folle".

Le parole dell'attrice sembrano far riferimento al ritorno di Steve, interpretato da Chris Pine, personaggio morto al termine del precedente film.

La regia del film, dopo il successo del cinecomic del 2017, è stata affidata ancora una volta a Patty Jenkins e nel cast, insieme a Gal Gadot, troveremo il redivivo Steve Trevor interpretato da Chris Pine, mentre il ruolo della storica antagonista di Diane Prince, Cheetah, è stato affidato a Kristen Wiig.