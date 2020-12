Wonder Woman 1984: la scena post-credits confermata da Patty Jenkins

Ormai manca ben poco prima di poter vedere Wonder Woman 1984 nei cinema aperti oppure in streaming, grazie ad HBO Max. In occasione di un'intervista con CinemaBlend, la regista Patty Jenkins ha sciolto un dubbio dei fan e ha confermato la presenza della famigerata scena post-credits, tradizione storica dei film appartenenti al Marvel Cinematic Universe e pratica da cui i rivali della DC si sono mantenuti a lungo distanti. Lentamente, però, anche DC si è adeguata e titoli quali Justice League e Aquaman hanno inglobato nel proprio montaggio le famose scene post-credits.

Wonder Woman 1984: una foto della protagonista

Durante il podcast ReelBlend di CinemaBlend, Patty Jenkins ha parlato del suo Wonder Woman 1984 con i conduttori della trasmissione. La versione del film che è già stata mostrata in anteprima ai critici non conteneva scene post-credits. A questo proposito, i conduttori di ReelBlend hanno chiesto alla Jenkins se la sua intenzione fosse quella di inserire la scena in tempo per la distribuzione al cinema e in streaming del suo film. La risposta della regista è stata affermativa, sebbene non abbia fornito alcun indizio su cosa narrerà: "Sì, la scena ci sarà. Ho deciso di non mostrarla in anteprima ai critici perché volevo riservare qualcosa per il pubblico. Sapete com'è. Il rischio che qualcuno spoileri qualcosa c'è sempre. Volevo donare al pubblico una scena finale davvero sorprendente e per cui tutti fossero assolutamente vergini". Secondo quanto detto da Patty Jenkins, tra l'altro, la scena sarà inserita sia nella versione cinematografica di Wonder Woman 1984 sia in quella distribuita su HBO Max.

A partire dal 25 dicembre, Wonder Woman 1984 si avventurerà in un territorio totalmente sconosciuto ai blockbuster. Il film, infatti, sarà distribuito in day-and-date al cinema e in streaming su HBO Max. Il consiglio di Patty Jenkins è quello di vedere il suo film in sala. A questo proposito, la regista ha risposto così alla domanda dei conduttori che le hanno chiesto se avesse pensato di limitare la presenza della scena post-credits alla sola versione cinematografica: "Lo so, sarebbe stata una mossa intelligente. Ma non è fattibile in un periodo del genere in cui moltissime persone non possono andare al cinema in totale sicurezza".

In effetti, Patty Jenkins ha ragione. I film andrebbero visti al cinema ma, in un momento storico come quello che stiamo attraversando, lo streaming legale rimane pur sempre un'ottima alternativa alla sala.