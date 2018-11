Wonder Park: un nuovo trailer del film animato

Wonder Park, il nuovo film animato prodotto da Paramount Pictures, arriverà nei cinema americani il 15 marzo e ora è stato diffuso un nuovo trailer del progetto ambientato in un parco di divertimenti.

Il lungometraggio è stato diretto da David Feiss, e i doppiatori (nella versione originale) sono Brianna Denski, Matthew Broderick, Jennifer Garner, Kenan Thompson, Ken Jeong, Mila Kunis e John Oliver.

Ecco il trailer:

La sinossi anticipa:

June, una ragazza piena d'immaginazione, scopre nel bosco un incredibile parco divertimenti - chiamato Wonderland. Nonostante sia pieno di fantastiche giostre e animali parlanti, il parco si trova in uno stato di grande caos. La ragazza scoprirà presto che Wonderland è frutto della sua immaginazione ed è lei l'unica in grado di riportare tutto all'ordine. Insieme a questi animali fantastici, June dovrà salvare questo posto magico, riportando la meraviglia in Wonderland.