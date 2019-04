Film in uscita al cinema questa settimana: da After a Hellboy!

Da Hellboy a After, ecco i migliori titoli in uscita al cinema questa settimana!

Anche questo weekend potrete scegliere tra i film usciti al cinema durante la settimana: il nuovo speciale video di Movieplayer.it vi segnala i titoli più interessanti e attesi, tra cui Hellboy e After!

Hellboy: David Harbour in una scena del film

Il fine settimana diventa incandescente con l'uscita in sala di Hellboy, il nuovo film sul noto personaggio creato da Mike Mignola e originalmente trasportato su grande schermo da Guillermo del Toro con protagonista Ron Perlman. Nel nuovo film, invece, ad interpretare il simpatico e tostissimo Hellboy è David Harbour, il protagonista di Stranger Things, mentre la regia del cinefumetto è firmata da Neil Marshall. In questa nuova avventura il Bureau for Paranormal Research and Defense è chiamato con urgenza in Inghilterra per combattere dei giganti infuriati, ma durante le indagini le origini infernali di Hellboy torneranno a galla per tormentarlo insieme ad una temibile strega da sconfiggere. Vi abbiamo parlato del film anche nella nostra recensione di Hellboy!

After: Hero Fiennes Tiffin insieme a Josephine Langford in una scena

Per i più romantici, invece, c'è davvero l'imbarazzo della scelta. Si parte con il teen drama After basato sulla serie di libri di successo scritti da Anna Todd. Il film - di cui abbiamo parlato nella nostra recensione di After - segue Tessa, una studentessa modello che all'ultimo anno di scuola incontra Hardin Scott, un arrogante, ribelle e carismatico ragazzo che metterà in discussione tutte le sue certezze. A seguire potrete trovare L'uomo Fedele diretto ed interpretato da Louis Garrel oppure Book Club - Tutto può succedere, con protagonista la sempre splendida e talentuosa Diane Keaton accompagnata da un cast al femminile d'eccezione.

Arriva in sala anche Cafarnao - Caos e miracoli l'ultima fatica di Nadine Labaki, mentre vi consigliamo per tutta la famiglia il divertente film d'animazione Wonder Park. Senza perdere altro tempo vi lasciamo al nostro speciale video augurandovi buon fine settimana e buona visione! Ecco il video: