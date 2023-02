Wonder Man: Werner Herzog e Lauren Glazier nel cast della serie Marvel?

La nuova serie dei Marvel Studios, Wonder Man, potrebbe essere pronta a nuove aggiunte all'interno del cast. Secondo alcuni rumor, infatti, gli ultimi nomi a essere stati pronunciati sono quelli di Werner Herzog e Lauren Glazier.

Il celebre regista tedescoWerner Herzog, come dichiarato dallo scooper Daniel Richtman, potrebbe quindi entrare a far parte del cast di Wonder Man, la nuova serie dei Marvel Studios di cui si conoscono ancora pochi dettagli. In merito al ruolo che il regista, che si è divertito a fare l'attore in The Mandalorian, potrebbe interpretare, ancora nessuna notizia. Ma, secondo quanto riportato da CBM, non è da escludere quello di un villain.

Rumor anche in merito all'arrivo della star di Tales Of The Walking Dead e Mindhunter, Lauren Glazier che sarebbe attualmente in trattativa per un ruolo ancora avvolto nel mistero. Ci sono inoltre voci che vedono l'arrivo sul set del Bob Odenkirk di Better Call Saul per un "ruolo speciale". Ma, almeno per il momento, non c'è ancora nulla di certo.

Un ulteriore nome saltato fuori precedentemente, ma che non porta con sé nessuna conferma, è quello di Courteney Cox, volto di Monica in Friends.

Protagonista della serie sarà invece Yahya Abdul-Mateen II, notizia confermata alcuni mesi fa.

Wonder Man ha fatto il suo debutto nei fumetti Marvel nelle pagine di Avengers #9 nel 1964. Apparso inizialmente come cattivo, è diventato successivamente un eroe e un Avenger. La serie dovrebbe approdare su Disney+ nel 2024.