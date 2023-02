Wolverine, lo strano endorsement di Sandra Bullock: "Vi prego, ingaggiate Daniel Radcliffe, non Hugh Jackman!"

Sarebbe difficile per i fan di Wolverine immaginare qualcun altro nel ruolo al posto Hugh Jackman. Tuttavia, Sandra Bullock pensava che Daniel Radcliffe sarebbe stato perfetto per essere il prossimo Logan tanto da lanciare un accorato endorsement pubblico per convincere i Mavrel Studios a ingaggiare la sua co-star.

The Lost City: Daniel Radcliffe e Sandra Bullock durante una scena

Dopo la sua ultima apparizione nel film del 2017, Logan - The Wolverine, Hugh Jackman aveva annunciato l'addio al personaggio per sopraggiunti limiti di età. A settembre 2022 ha, però, annunciato il suo ritorno nel ruolo in Deadpool 3, rompendo lee uova nel paniere di Sandra Bullock, che aveva altri piani per l'X-Men.

Bullock auspicava, infatti, un cambio generazionale lanciando la sua corsa della sua co-star di The Lost City Daniel Radcliffe, perfetto - a suo dire - come prossimo Wolverine. Durante la promozione di The Lost City, l'attrice è intervenuta dichiarando: "Produttori di Wolverine, potete per favore ingaggiarlo? Fatelo e basta! Smettetela di ronzargli intorno e lasciare che i giornalisti facciano domande al riguardo durante le interviste. Ingaggiatelo!"

Tuttavia, Radcliffe ha perso l'occasione con il ritorno del titolare Hugh Jackman. La star di Harry Potter ha ammesso di non aver mai ricevuto offerte da parte di Marvel, il tutto nonostante l'endorsement di Sandra Bullock.