Hugh Jackman ha perso il ruolo in Miss Detective perché non riusciva a stare al passo con Sandra Bullock

Hugh Jackman non è riuscito ottenere la parte di interesse sentimentale di Sandra Bullock per via di un provino in cui l'attrice lo ha surclassato.

Hugh Jackman ha rivelato a Variety di aver sostenuto un provino per il ruolo dell'interesse sentimentale di Sandra Bullock, l'agente dell'FBI Eric Matthews, nella commedia Miss Detective, ma di essere stato scartato. Jackman non voleva recitare nel film, ma il suo agente lo ha comvinto perché ottenere la parte gli avrebbe permesso di negoziare un altro film che a Jackman era stato offerto: Someone Like You con Ashley Judd.

"Nessuno conosceva X-Men", ha detto Hugh Jackman. "Ero un signor nessuno".

Hugh Jackman si è presentato all'audizione e ha letto le battute con Sandra Bullock per la sua audizione, ma lei lo ha mandato in tilt. L'attore ha confessato di aver pensato: "'Porca miseria! È fantastica! E così veloce. Non sono nemmeno vagamente al passo con la sua velocità qui.' Stavo andando più veloce che potevo, ma non conoscevo abbastanza bene il copione".

Jackman ha aggiunto: "Era la prima volta che provavo con un'altra attrice. Sono rimasto colpito dal fatto che fosse già nel personaggio. Non me lo aspettavo".

Alla fine a ottenere il ruolo in Miss Detective è stato Benjamin Bratt. Per Jackman, perdere una parte che non voleva, ma che il suo agente riteneva una vittoria facile, è stata una pillola difficile da ingoiare.

_"È umiliante quando il tuo agente dice: 'Non voglio che tu abbia questo lavoro, ma vai a prenderlo'. E poi non ci riesci", ha concluso l'attore.