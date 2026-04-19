Sandra Bullock e l'inferno sul set di The Lost City: "Disidratata e coperta di fango nella tuta fucsia"

Risate assicurate oggi, domenica 19 aprile, in prima serata su Canale 20 con The Lost City, divertente e avventurosa commedia che vede Sandra Bullock e Channing Tatum trascinati nella giungla.

Il personaggio di Bullock, l'autrice di romanzi rosa Loretta Sage, è totalmente impreparata all'avventura che la aspetta anche a giudicare dalla mise, l'iconica tuta di paillettes fucsia con cui è costretta a saltare, arrampicarsi e correre nella giungla. Esperienza che si è rivelata "un vero inferno", come ha ammesso l'attrice.

The Lost City: Sandra Bullock e Channing Tatum in un momento sul set

Perché Sandra Bullock ha scelto di indossare la tuta di paillettes fucsia

La nostra recensione di The Lost City analizza la divertente commedia che vede anche la presenza di Brad Pitt in un gustoso cameo.

A realizzare il costume che Sandra Bullock indossa per buona parte del film è stata la costumista Marlene Stewart, che ha confezionato 18 versioni dell'abito per la star e la sua controfigura. Nonostante l'aspetto elegante, la tuta si è rivelata in realtà piuttosto resistente: "Il tessuto ha resistito all'acqua e al fango con una forza sorprendente" ha affermato la costumista. "Stranamente, le paillettes sembravano piccoli pezzi di cotta di maglia!"

Sandra Bullock e il villain Daniel Radcliffe in una scena di The Lost City

Sandra Bullock ha rivelato che la tuta è legata ai suoi gusti nella vita reale. "Quando devo parlare in pubblico o sfilare sul red carpet vado nel panico e penso 'Non ce la faccio, non ce la faccio, non ce la faccio'" ha confessato la diva a 'Entertainment Weekly. "Ma in qualche modo riesco sempre a infilarmi una tuta e penso, 'Sono una supereroina'. Poi mi rendo conto che sto solo tornando ai tempi in cui ero una bambina e indossavo solo una tutina. La tuta fucsia non era nella sceneggiatura. Abbiamo pensato, 'Qual è la cosa più scomoda e imbarazzante che possiamo far indossare a Loretta? Creiamo una tuta di paillettes in una giungla".

L'esperienza sul set selvaggio e inospitale, per l'attrice, si è rivelata un'esperienza piuttosto infernale. "Ho pensato, 'Oh, starò bene". E sono finita per un mese nella giungla dominicana con quegli stivali con i tacchi alti, una tuta intera, senza poter fare pipì, e ogni fine settimana ero attaccata a una flebo perché eravamo disidratati e la gente svenive per terra. Ho pensato, 'Non mi importa. Non mi toglierò questa tuta per fare pipì nella giungla'. Perché quando ti togli la parte superiore, sei nuda. Sei completamente nuda di fronte alla giungla".

Trama completa di The Lost City

Loretta Sage è una popolare autrice di romanzi d'avventura che descrive luoghi esotici, senza mai esserci stata, e ha come protagonista un affascinante modello di copertina di nome Alan. Costretta a un tour promozionale dalla sua agente, Loretta viene rapita da un eccentrico miliardario che spera che lei possa condurlo al tesoro perduto di un'antica città citato nel suo ultimo romanzo.

Determinato a dimostrare di poter essere un eroe anche nella vita reale e non solo nelle pagine dei suoi libri, Alan si mette alla ricerca di Loretta per salvarla.