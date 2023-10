Wolverine non farà parte del reboot degli X-Men dei Marvel Studios [RUMOR]

A quanto pare Wolverine non fa parte dei piani della Marvel per il suo reboot degli X-Men.

Secondo un nuovissimo rumor, Wolverine non farà parte della formazione iniziale degli X-Men che vedremo nel potenziale reboot dei Marvel Studios.

Secondo lo scooper CanWeGetSomeToast, "l'idea attuale di reboot degli X-Men nel MCU non prevede la presenza di Wolverine nella squadra". Lo scooper lascia inoltre intendere che il piano dello studio per i mutanti è legato al fatto che la Marvel "ha iniziato a spingere gli X-Men in tutti i media, e continuerà a spingerli finché non saranno sul grande schermo".

Se questa voce si rivelasse vera, sarebbe in netto contrasto con la serie di film sugli X-Men della 20th Century Fox, in cui il Wolverine di Hugh Jackman era presente o menzionato in quasi tutti i film.

Jackman ha interpretato Logan/Wolverine in nove film degli X-Men tra il 2000 e il 2017. Mentre Logan - The Wolverine era stato inizialmente presentato come il canto del cigno di Jackman per il personaggio, l'attore riprenderà il ruolo in Deadpool 3, che sarà il primo film con i personaggi degli X-Men distribuito come parte del MCU.

Avengers: Secret Wars, gli ultimi rumor: da Wolverine ai Fantastici 4, i cameo che faranno invidia a Endgame

Si dice che Jackman apparirà anche in Avengers: Secret Wars, dove dovrebbe far parte di una squadra di Avengers multiversali. Se Wolverine dovesse apparire dopo Secret Wars, è probabile che il ruolo sarà affidato a un volto nuovo.