Robin Hood: Hugh Jackman e Jodie Comer protagonisti della nuova versione dark, tutti i dettagli

Secondo quanto riportato da Deadline, Hugh Jackman e Jodie Comer saranno i protagonisti del nuovo film The Death Of Robin Hood, reimmaginazione della storia incentrata sul leggendario fuorilegge.

Michael Sarnoski, regista di Pig e A Quiet Place: Giorno 1, scriverà e dirigerà il progetto, che sarà tra i titoli di punta in vendita al mercato di Cannes questo mese tramite WME Independent. Il produttore di Arrival e The Prestige, Aaron Ryder, fa parte del team di produttori.

Il film, come accennato, sarà una rivisitazione in chiave dark della classica storia di Robin Hood e vedrà il protagonista alle prese con il suo passato dopo una vita di crimini e omicidi, un solitario combattente che si ritrova gravemente ferito e nelle mani di una donna misteriosa che gli offre una possibilità di salvezza. L'inizio della produzione è previsto per il febbraio 2025.

Alexander Black di Lyrical Media ha dichiarato: "Siamo entusiasti di far parte di questo progetto così speciale e di lavorare con un regista visionario come Michael, un cast fenomenale come Hugh e Jodie e di produrre con i nostri frequenti collaboratori, Ryder e Swett della RPC".

"Questa non è la storia di Robin Hood che tutti conosciamo", hanno aggiunto Aaron Ryder e Andrew Swett della RPC. "Al contrario, Michael ha creato qualcosa di molto più concreto e viscerale. Grazie ad Alexander Black e ai nostri amici di Lyrical, insieme a Rama e Michael, il mondo amerà vedere Hugh e Jodie insieme in questa epopea".

"È stata un'opportunità incredibile per reinventare e aggiornare la storia di Robin Hood che tutti conosciamo", ha dichiarato Sarnoski. "Assicurarsi il cast perfetto per trasformare la sceneggiatura in schermo era essenziale. Non potrei essere più entusiasta e confido in Hugh e Jodie per dare vita a questa storia in modo potente e significativo".