Wolverine, Hugh Jackman sarebbe stato disposto a tornare per un film Marvel

Wolverine, nella versione interpretata da Hugh Jackman, avrebbe potuto apparire nel Marvel Cinemaci Universe se l'accordo tra Disney e Fox si fosse concluso prima di quanto accaduto.

La star australiana ha infatti parlato del suo addio all'iconico personaggio, spiegando che sarebbe stato felice di dividere la scena con altri eroi come Iron Man e Captain America.

Hugh Jackman ha parlato della sua scelta di dire addio al mondo dei fumetti con Logan - The Wolverine, spiegando però che avrebbe potuto cambiare idea se i personaggi fossero rientrati prima nelle mani della Marvel: "Onestamente, se fosse successo sette anni fa avrei reagito dicendo 'Oh, sì!, ma sapevo che era il momento giusto perché uscissi di scena, non solo per me, ma anche per il personaggio".

L'attore sembra aver inoltre accettato l'idea che un altro attore raccoglierà la sua eredità: "Qualcuno lo riprenderà e lo interpreterà. Si tratta di un personaggio troppo fantastico da non riportare sugli schermi. Si tratta di una situazione un po' simile a quello che accade quando stai tornando a casa e un tuo amico ti chiama e dice 'Oh, amico, un nuovo DJ è appena arrivato e la musica è fantastica, hai intenzione di tornare?'. E semplicemente rispondi 'Sembra fantastico, ma... No'. Trovo giusto che scelgano un altro attore".