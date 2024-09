Wolfs - Lupi solitari, lo scherzo di George Clooney che mise in allerta il regista

L'animo guascone di George Clooney ha colpito ancora. L'attore protagonista di Wolfs - Lupi solitari di Jon Watts, presentato di recente alla Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica di Venezia, ha raccontato un episodio che ha coinvolto anche il regista del film.

In un'intervista a Variety, Clooney ha confessato di aver mentito a Jon Watts per quanto riguarda la presenza o meno di Brad Pitt nel progetto, spingendolo a rivedere concretamente lo script del film per poter convincere Pitt.

L'inganno

George Clooney ha raccontato di essere riuscito a tenere sveglio il regista tutta la notte per riscrivere la sceneggiatura del thriller prodotto da Apple, dopo averlo scherzosamente informato che avrebbe dovuto migliorare un po' il suo pitch se voleva convincere Brad Pitt a partecipare al progetto.

George Clooney e Brad Pitt in Wolfs

"L'ho preso in giro. Gli ho detto che non avrebbe mai ottenuto il sì di Pitt... È rimasto sveglio tutta la notte, perché gli ho detto che avrebbe dovuto migliorare un po' il suo pitch" ha confessato Clooney. Nonostante lo scherzo, sia George Clooney che Brad Pitt avevano adorato la prima stesura della sceneggiatura di Watts.

"Jon Watts è arrivato con questa idea. Era la prima bozza, cosa che non succede mai. Ci è piaciuta subito. Non ci aveva detto quale personaggio avremmo dovuto interpretare ma in qualche modo lo sapevamo". Wolfs - Lupi solitari racconta la storia di un fixer professionista (Clooney) che viene assunto per coprire un crimine di alto profilo, finché non arriva un secondo collega (Pitt) sulla scena, costringendo i due lupi solitari a lavorare insieme. Per sapere la nostra opinione sul film leggete la recensione di Wolfs.

Nonostante la distribuzione sul grande schermo, George Clooney avrebbe voluto una maggiore diffusione del film in sala:"Siamo felici che venga distribuito. Ovviamente, vorremmo che avesse una distribuzione più ampia, e stiamo cercando di capire queste cose strada facendo. Questo è un periodo rivoluzionario per la nostra industria, quindi ci è voluto un po' di tempo per superarlo ma ce la faremo".