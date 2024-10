Wolfs - Lupi Solitari: il film con Clooney e Pitt diventa il più visto di sempre su Apple TV+

Wolfs - Lupi Solitari, con star George Clooney e Brad Pitt, è diventato il film più visto di sempre nella storia di Apple TV+.

Il progetto diretto da Jon Watts, presentato a settembre alla Mostra del Cinema di Venezia, avrebbe dovuto debuttare nelle sale, ma in un secondo momento si è annunciata la distribuzione esclusivamente in streaming.

I risultati ottenuti dal film

Jon Watts è già al lavoro sulla sceneggiatura del sequel di Wolfs - Lupi solitari che ha superato in visualizzazioni The Instigators, diretto da Doug Liman e con protagonisti Matt Damon e Casey Affleck.

Secondo le fonti di Deadline, il film ha fatto aumentare del 30% le visualizzazioni nel servizio di streaming nella settimana, con il maggior numero di visioni negli Stati Uniti, Regno Unito, Canada, Australia, Italia, Messico, Brasile e Germania.

Brad Pitt e George Clooney: "Wolfs? Il grande schermo è romantico, ma lo streaming è un'opportunità"

Matt Dentler, responsabile dei film di Apple Original Films, ha dichiarato: "Quando George, Brad e Jon ci hanno proposto l'idea di Wolfs è stata una scelta facile: un film scoppiettante e divertente con protagonisti due premi Oscar che tutti sanno essere iconici insieme. Ora gli spettatori hanno scelto in massa di rendere Wolfs parte del loro weekend, rendendo il film un blockbuster a livello globale. Consideriamo sempre Apple TV+ come la casa degli artisti di maggior talento al mondo per creare e offrire il loro miglior lavoro ed è entusiasmante vedere che gli spettatori lo accolgono in modo così travolgente".

Cosa racconta Wolfs

Nel film George Clooney interpreta un fixer professionista assunto per coprire un crimine in casa di un'importante funzionaria newyorkese. Quando sulla scena si presenta un secondo risolvi-problemi, la parte affidata a Brad Pitt, i due "lupi solitari" si ritrovano, loro malgrado, a lavorare insieme per portare a termine il lavoro.

Il cast comprende anche Amy Ryan, Austin Abrams, Poorna Jagannathan, Richard Kind e Zlatko Burić.