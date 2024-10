Wolf Man, annunciata la classificazione del film di Leigh Whannell

I fan del cinema dell'orrore attendono con ansia la nuova spaventosa rivisitazione del classico Wolf Man, in cui un uomo e la sua famiglia sono perseguitati e terrorizzati da un letale predatore. Il film è diretto da Leigh Whannell.

Il regista l'ha descritto come un vero e proprio film horror e l'obiettivo è certamente far meglio del remake del 2010, considerato mediocre da stampa e spettatori, con protagonista il premio Oscar Benicio del Toro.

Wolf Man di Leigh Whannell è stato classificato come rating R per i 'contenuti violenti e sanguinosi, per il linguaggio e le immagini macabre'. C'è grande attesa intorno al film, soprattutto per la presenza dietro la macchina da presa di Leigh Whannell.

Leigh Whannell con Elisabeth Moss sul set di L'uomo invisibile

Considerato come uno dei più promettenti registi della sua generazione, Whannell ha diretto in passato L'uomo invisibile e Upgrade, uscito nel 2018; un film di fantascienza a basso budget che mescola la violenza iperbolica di Paul Verhoeven e il body horror di David Cronenberg.

A marzo, Universal annunciò che avrebbe ritardato l'uscita nelle sale di Wolf Man al 17 gennaio 2025. In precedenza, l'obiettivo era far uscire il film nel periodo di Halloween. Le riprese del film si sono concluse nel mese di maggio.

Il primo film del franchise, L'uomo lupo, uscì nel 1941 per la regia di George Waggner, con Lon Chaney Jr. protagonista e la presenza nel cast anche di Ralph Bellamy e Bela Lugosi. Il film rientra nel primo ciclo della serie Mostri della Universal. Nel 2010, Joe Johnston realizzò il discusso remake Wolfman con del Toro affiancato da Anthony Hopkins, Emily Blunt, Hugo Weaving e Geraldine Chaplin.

Il nuovo capitolo diretto da Leigh Whannell che uscirà nelle sale, dopo il flop del primo remake di Johnston, include nel cast Julia Garner, Christopher Abbott, Sam Jaeger e Matilda Firth.