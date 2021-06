WitcherCon: il programma completo dell'evento

Venerdì 9 luglio si svolgerà online l'evento WitcherCon di cui Netflix e CD Projekt Red hanno ora annunciato il programma completo.

Il primo appuntamento virtuale globale dedicato ai fan e all'universo di The Witcher sarà disponibile su Twitch e su YouTube alle ore 19 e sarà poi seguito da un secondo stream in programma sabato 10 luglio alle ore 3.00.

Il programma completo di WitcherCon include una serie di panel interattivi, ognuno dei quali contiene anche sorprese esclusive della serie live action di The Witcher e del prossimo film anime. L'evento sarà condotto da Julia Hardy e costellato di contenuti speciali, che forniranno approfondimenti mai visti prima sui processi produttivi e creativi.

WitcherCon: il programma

Ecco i dettagli dei panel:

The Witcher 2: Carte del Destino

Ospiti: Lauren Schmidt Hissrich, Anya Chalotra, Freya Allan, Mimî M Khayisa, Paul Bullion

I destini si scontrano quando il cast e lo showrunner di The Witcher pescano delle carte da un enigmatico mazzo con domande dei fan che determineranno il corso del panel e il destino immediato degli ospiti. Ci saranno rivelazioni a sorpresa, approfondimenti sul backstage e un pizzico di caos mentre i panelist ci accompagneranno nel loro viaggio attraverso le riprese della seconda stagione.

CD PROJEKT RED - Ricordi di viaggio - Storie segrete dei giochi di The Witcher

Per oltre 13 anni, la serie di videogiochi di The Witcher ha catturato l'immaginazione dei giocatori di tutto il mondo. Ora, gli sviluppatori dietro i giochi racconteranno come hanno dato vita alle loro storie coinvolgenti, prima di rivisitare vecchi ricordi, scoprire artefatti dimenticati e ricordare i loro momenti preferiti del franchise.

Geralt di T-Rivia

Ospiti: Błażej Augustynek, Philipp Weber, Declan De Barra, Lauren Schmidt Hissrich

È un incontro delle menti di The Witcher: i principali creatori dei videogiochi e della serie Netflix si uniscono per testare la loro conoscenza dell'universo di The Witcher. In questo gioco in stile quiz, le notizie del dietro le quinte e gli spoiler sono premiati tanto quanto le risposte corrette.

CD PROJEKT RED - The Witcher: oltre i videogiochi

Ospiti: Rafał Jaki, Bartosz Sztybor, Łukasz Woźniak

Dal noir all'horror oscuro, fino a Old World e oltre, l'universo di The Witcher con gli ultimi dettagli sui prossimi fumetti e giochi da tavolo ispirati al franchise.

Storie del Lupo Bianco: una conversazione con Henry Cavill

Per chiudere WitcherCon, i fan ascolteranno Geralt di Rivia in persona, Henry Cavill, che con il moderatore Josh Horowitz (conduttore di MTV e Comedy Central) parlerà di fantasy, destino e di tutto il mondo The Witcher. Il Lupo Bianco potrebbe anche avere in serbo una o due sorprese...

Per maggiori informazioni su tutto ciò che riguarda WitcherCon si può visitare il sito ufficiale dell'evento.