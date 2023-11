Wish: Trenitalia dedica un'Intercity al nuovo film Disney di Natale

Al fine di celebrare l'uscita di Wish, Trenitalia ha dedicato un treno Intercity al nuovo film Disney di Natale che arriverà nelle sale italiane il 21 dicembre. Il treno pellicolato viaggia sui binari italiani e, a partire dalle prossime settimane, a bordo di Intercity e Eurocity i bambini troveranno la carrozza Area Family a loro dedicata con le personalizzazioni a tema Wish e giochi disegnati sui tavolini.

L'iniziativa, che si inserisce nell'ambito della partnership siglata da Trenitalia (capofila del Polo Passeggeri del Gruppo FS) e The Walt Disney Company Italia, costituisce un'occasione per pianificare un viaggio con l'intera famiglia, come ad esempio in occasione del ponte dell'8 dicembre. C'è un'altra ragione in più per viaggiare con Intercity e Eurocity: con l'offerta "Bimbi Gratis" dedicata alle famiglie, i minori di 15 anni viaggiano gratuitamente e gli adulti con lo sconto del 40% rispetto al prezzo Base. Un'ulteriore opportunità di pianificare viaggi sostenibili nella nostra Penisola, e non solo, grazie al treno, mezzo green per eccellenza.

Wish: una scena del film

Wish, il nuovo film Walt Disney Animation Studios, accoglie il pubblico nel magico regno di Rosas, dove la brillante sognatrice Asha esprime un desiderio così potente da essere accolto da una forza cosmica, una piccola sfera di sconfinata energia chiamata Star. Insieme, Asha e Star affrontano un nemico formidabile - il sovrano di Rosas, Re Magnifico - per salvare la sua comunità e dimostrare che quando la volontà di un umano coraggioso si unisce alla magia delle stelle, possono accadere cose meravigliose.

Nella versione italiana del film, la cantautrice Gaia presta la propria voce alla brillante sognatrice Asha; il conduttore Amadeus interpreta l'adorabile capretta di Asha, Valentino; e l'attore Michele Riondino presta la propria voce nei dialoghi al potente Re Magnifico.