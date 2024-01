Wish: e se Asha fosse la Fata Madrina di Cenerentola? La teoria dei fan sull'universo condiviso Disney

Nonostante il flop al box-office, i fan della Disney hanno elaborato alcune teorie su Wish, il nuovo classico d'animazione uscito lo scorso Natale nelle sale italiane. La teoria si chiede se Asha sia in realtà la Fata Madrina di Cenerentola.

Asha diventa una fata madrina alla fine di Wish, e questo sembra supportare ulteriormente la teoria secondo cui esisterebbe un universo Disney condiviso.

Invece di diventare l'apprendista di Re Magnifico, come aveva inizialmente sperato, il finale di Wish vede Asha diventare la fata madrina di Rosas, con il compito di realizzare i sogni di tutti. Si tratta di un finale appropriato per un film che intende celebrare il 100° anniversario della Disney, poiché le fate madrine e i desideri sono alla base della magia dello studio.

Sebbene in Wish non vi sia alcuna indicazione che i compiti di Asha si estendano oltre il suo regno, alcuni accenni nel corso del film hanno portato molti a credere che non sia solo una fata madrina, ma LA Fata Madrina.

L'eroina del film Disney Wish non assomiglia alla fata madrina vista in Cenerentola, ma altri indizi nel corso del film potrebbero indicare che si tratta della stessa persona. Il primo indizio è l'abbigliamento di Asha nell'ultima parte del film.

Non c'è dubbio che il mantello assomigli a quello che la signora Bibbidi-Bobbidi-Boo indossava quando trasformava Cenerentola nella Bella del Ballo. Forse quello di Asha non ha le maniche lunghe, ma il cappuccio, le tasche e il fiocco viola sono identici, e questo è solo l'inizio dei collegamenti di Asha con questo classico personaggio Disney.

Wish è il film Disney col peggior punteggio su Rotten Tomatoes degli ultimi 18 anni

La prima bacchetta magica di Asha in Wish è un ramo d'albero che la sua amica stellina aveva incantato, e ci sono voluti diversi tentativi prima che riuscisse a capire come farla funzionare. Nel tentativo di produrre un po' di magia, Asha inizia a sbattere la bacchetta contro il palmo della mano, proprio come fa la Fata Madrina in Cenerentola. In seguito, vediamo la bacchetta trasformarsi in una vera e propria bacchetta magica, proprio come l'iconico strumento argentato che dava a Cenerentola il suo abito e le sue scarpette di cristallo.