Wish: Chris Pine interpreta la canzone This Is The Thanks I Get?! in due nuovi video

Nella versione originale del film animato Wish, il progetto della Disney in arrivo il 21 dicembre nelle sale italiane, Chris Pine dà voce al malvagio Re Magnifico e due nuovi video regalano un'anticipazione su una delle sue canzoni.

Online sono infatti stati pubblicati il filmato della scena sulle note di This Is The Thanks I Get?! e le immagini dell'attore impegnato in sala d'incisione.

Una canzone per il villain

Le canzoni di Wish sono composte da Julia Michaels e da Benjamin Rice. Fawn Veerasunthorn, co-regista del film, ha spiegato: "Abbiamo dato una bozza dello script a Julia e Ben che sono andati via per un po' e sono tornati con una canzone. Le loro canzoni ci hanno ispirati. Per This Is The Thanks I Get?! sapevamo di volere che Magnifico fosse affascinante e, ovviamente, malvagio. Inoltre è divertente! Nella canzone fa battute, è narcisista. Ma è tutto spiritoso e si può ancora apprezzarlo, che è un elemento grandioso per un villain".

Wish, di cosa parla il nuovo film Disney

Il film Walt Disney Animation Studios Wish accoglie il pubblico nel magico regno di Rosas, dove la brillante sognatrice Asha esprime un desiderio così potente da essere accolto da una forza cosmica, una piccola sfera di sconfinata energia chiamata Star. Insieme, Asha e Star affrontano un nemico formidabile - il sovrano di Rosas, Re Magnifico - per salvare la sua comunità e dimostrare che quando la volontà di un umano coraggioso si unisce alla magia delle stelle, possono accadere cose meravigliose.

Wish, da Amadeus a Michele Riondino: ecco le voci italiane del nuovo film Disney

Il cast tecnico

Il film è diretto dal regista premio Oscar Chris Buck (Frozen - Il regno di ghiaccio, Frozen 2 - Il Segreto di Arendelle) e Fawn Veerasunthorn (Raya e l'ultimo drago), e prodotto da Peter Del Vecho (Frozen - Il regno di ghiaccio, Frozen 2 - Il Segreto di Arendelle) e Juan Pablo Reyes Lancaster Jones (Encanto).

Jennifer Lee (Frozen - Il regno di ghiaccio, Frozen 2 - Il Segreto di Arendelle) è la produttrice esecutiva, oltre che sceneggiatrice del progetto insieme a Allison Moore (Notte stellata, Manhunt).