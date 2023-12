Wish: aperte le prevendite del film Disney di Natale

Aperte le prevendite per WIsh, il lungometraggio Walt Disney Animation Studios che rende omaggio ai 100 anni di storia Disney, al cinema dal 21 dicembre.

Ecco il momento che i fan di Disney attendevano. Sono ufficialmente aperte le prevendite del nuovo lungometraggio di Natale, Wish, in uscita il 21 dicembre nelle sale italiane. Per prenotare i biglietti del film, che celebra i 100 anni di storia Disney, è possibile accedere al sito www.wishfilm.it, in continuo aggiornamento.

Wish: una scena del film

Il film Walt Disney Animation Studios Wish accoglie il pubblico nel magico regno di Rosas, dove la brillante sognatrice Asha esprime un desiderio così potente da essere accolto da una forza cosmica, una piccola sfera di sconfinata energia chiamata Star. Insieme, Asha e Star affrontano un nemico formidabile - il sovrano di Rosas, Re Magnifico - per salvare la sua comunità e dimostrare che quando la volontà di un umano coraggioso si unisce alla magia delle stelle, possono accadere cose meravigliose.

Wish: Jennifer Lee presenta in anteprima il Classico Disney del prossimo Natale

Le voci italiane di Wish

Wish: una scena del film

Nella versione italiana, la cantautrice Gaia presta la propria voce alla brillante sognatrice Asha; il conduttore Amadeus interpreta l'adorabile capretta di Asha, Valentino; e l'attore Michele Riondino presta la propria voce nei dialoghi al potente Re Magnifico. Amadeus e Riondino di hanno raccontato la loro esperienza di doppiatori del film di Natale.

Wish è diretto dal regista premio Oscar Chris Buck e da Fawn Veerasunthorn, e prodotto da Peter Del Vecho e Juan Pablo Reyes Lancaster Jones. Jennifer Lee è la produttrice esecutiva, oltre che sceneggiatrice del progetto insieme a Allison Moore. Le canzoni originali sono firmate dalla cantautrice nominata ai Grammy Julia Michaels e dal produttore/autore/musicista vincitore del Grammy Benjamin Rice, mentre la colonna sonora è composta da Dave Metzger.