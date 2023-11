Wish, un animatore risponde alle stroncature: 'Prima de La sirenetta Disney era quasi morta'

Nonostante le recensioni negative, per l'animatore la Disney sarà in grado di riemergere come già accaduto in passato.

Nonostante le recensioni negative di Wish, uno degli animatori del nuovo classico d'animazione della Disney, Taylor Gessler Lanning, ha predetto un grande ritorno per lo studio, proprio come era accaduto alla viglia dell'uscita de La Sirenetta.

Il film d'animazione fantasy è stato creato per onorare il 100° anniversario della Disney ma ha ottenuto una serie di recensioni negative da parte della critica. Sebbene il film sia stato lodato dal pubblico, questo apprezzamento non si è ripercosso sugli incassi, che al momento sono pari a 49,7 milioni di dollari in tutto il mondo.

Tuttavia, Lanning è sicuro che la Disney riuscirà a tornare grande: "Ci vorrà tempo. La Disney era quasi morta prima de La Sirenetta. Abbiamo bisogno di un nuovo genio creativo che prenda ciò che il pubblico ama dell'animazione e lo renda nuovo. Come riusciremo a farlo non si sa, ma sono fiducioso che potremo farlo se continueremo a chiedere di più a noi stessi come artisti e a prenderci dei RISCHI".

Wish è il film Disney col peggior punteggio su Rotten Tomatoes degli ultimi 18 anni

L'animatore ha ammesso che nuove idee di successo non nascono da un giorno all'altro. Tuttavia, Lanning è convinto che lo studio possa tornare in auge se gli artisti coinvolti nei nuovi film si assumeranno dei rischi creativi.