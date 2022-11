Winnie the Pooh: Blood and Honey, le nuove immagini del film horror

Rilasciate le nuove immagini del film slasher, Winnie the Pooh: Blood and Honey, scritto e diretto da Rhys Frake-Waterfield.

Online sono state condivise nuove immagini di Winnie the Pooh: Blood and Honey, il film slasher indipendente in uscita, scritto e diretto da Rhys Frake-Waterfield, in cui alcuni dei più iconici personaggi per bambini si trasformano in mostri orribili.

Nelle nuove foto del film, che legalmente si chiama Winnie-the-Pooh perché la Disney possiede i diritti della versione senza trattino, appaiono un giovane Christopher Robin, con una visione sfocata da flashback, e la sagoma del suo assassino con, sullo sfondo, un'auto che esplode.

Winnie The Pooh: Blood and Honey è una rivisitazione horror della classica storia per bambini con l'orsacchiotto giallo preferito da tutti. Secondo la descrizione rilasciata da IMDB, il film, di cui è stato già rilasciato il trailer, presenterà versioni mostruose di Pooh e Pimpi abbandonati da Christopher Robin.

La storia accompagnerà gli spettatori verso una feroce follia omicida. Winnie The Pooh: Blood and Honey è interpretato da Amber Doig-Thorne, Maria Taylor e Danielle Scott.

Per la pellicola è attualmente prevista una premiere di una sola notte il 15 febbraio 2023, negli Stati Uniti e nel Regno Unito.