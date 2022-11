Willow: svelata la prima clip della serie Disney+

Warwick Davis torna a vestire i panni dell'eroe fantasy del film cult di Ron Howard del 1988 nella nuova serie Disney+ Willow, disponibile dal 30 novembre. Nella prima clip rilasciata da Lucasfilm lo vediamo ricongiungersi con la figlia della regina Sorsha mentre è impegnato in una nuova missione.

La serie è il sequel dell'omonimo film simbolo della nostra infanzia e non vediamo l'ora di tornare nel magico regno di Andowyne. Nel film originale avevamo assistito alle imprese di Willow, un nano Nelwyn che aspirava a diventare un potente stregone, e al suo viaggio alla ricerca di Elora Danan, la misteriosa bambina che secondo la profezia avrebbe dovuto sconfiggere la malvagia regina Bavmorda (Jean Marsh).

Le immagini della prima clip della serie mostrano la principessa Kit Tanthalos (Ruby Cruz), figlia di Sorsha, chiedere aiuto a Willow (Warwick Davis) e alla sua magia per aiutarla nella ricerca del fratello catturato Airk (Dempsey Bryk).

Cosa dobbiamo aspettarci dalla serie Willow?

La breve clip non svela molto di ciò che ci attenderà nella nuova serie Disney+, ma ci prepara a nuove entusiasmanti avventure e accresce la curiosità e il desiderio di ritrovare il nostro eroe fantasy.

Da ciò che vediamo Willow non è più l'ansioso e timido nano di Nelwyn, ma un esperto stregone sicuro di sé che conosce il mondo che lo circonda e a cui i decenni trascorsi dalla sua ultima avventura hanno dato il tempo di migliorare le sue abilità magiche. La principessa Kit tenta di convincere Willow a unirsi alla sua squadra di alleati coraggiosi, tra cui spiccano la sua migliore amica, Jade (Erin Kellyman), cavaliere in addestramento, la sguattera Dove (Ellie Bamber), Graydon (Tony Revolori), uno studioso, e il criminale Boorman (Amar Chadha-Patel) che intraprende la missione in cambio della sua libertà.

Willow - La serie: Erin Kellyman, Ellie Bamber e Amar Chadha-Patel a Lucca Comics & Games 2022

Willow è cresciuto, è ora un personaggio saggio e consapevole: informa Kit e la sua squadra dell'esistenza di un misterioso nemico (The Gales) ingaggiato per rapire Airk dal castello della regina e portarlo dall'altra parte del Mare Infranto. La posta in gioco è alta e l'impresa si prospetta più difficile di quanto sembri, almeno a giudicare dalla reazione impaurita di Boorman.

Non vediamo l'ora di tuffarci nella nuova avventura insieme a Willow e all'improbabile gruppo di eroi, anche se una domanda ci ronza in testa: dov'è Elora? Non ci resta che attendere il 30 novembre per sapere che sorte è toccata alla bambina!