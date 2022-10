Willow: nel nuovo trailer Warwick Davis brucia i nemici con un lanciafiamme

L'ultimo trailer dedicato a Willow anticipa alcune novità legate alla serie, ispirando nuove speculazioni in merito al mondo in cui è ambientata.

Pubblicato sul canale You Tube ufficiale di Lucasfilm, il nuovo trailer di Willow ci offre un ulteriore sguardo sulla serie fantasy targata Disney Plus, mostrandoci Warwick Davis con in mano un lanciafiamme.

La serie si pone come sequel dell'omonimo film dark fantasy di Ron Howard del 1988, ritrovando in Davis il suo protagonista.

La storia principale di Willow si sviluppa molto tempo dopo rispetto agli eventi del film, con il protagonista di sempre affiancato da un gruppo di nuovi avventurieri interpretati da Ruby Cruz, Erin Kellyman, Ellie Bamber, Tony Revolori, Amar Chadha-Patel e Dempsey Bryk. In attesa di maggiori informazioni in più è possibile cominciare a farsi un'idea sul progetto in base al trailer da poco rilasciato, così da entrare nel mood di un mondo fantasy tutto da scoprire.

Nell'insieme di scene ed elementi presenti in questo filmato dal titolo "Special Look", una scena in particolare potrebbe incarnare lo spirito della serie, quella in cui vediamo Willow eliminare un gruppo di nemici servendosi di una sorta di lanciafiamme. Un'oggetto sconosciuto ai suoi alleati e interessante in relazione al contesto in cui compare, suggerendo i passi in avanti, sia magici che tecnologici, che il mondo di Willow ha vissuto dal periodo in cui era ambientato il film.

Tredici vite, la recensione: Ron Howard ha fiducia nella collaborazione umana

Mentre restiamo in attesa della sua uscita, attesa per il 30 novembre, potremmo cominciare ad azzardare qualche ipotesi in merito alla maturazione generale del mondo di Willow e delle capacità del suo protagonista.