Tredici vite, la recensione: Ron Howard ha fiducia nella collaborazione umana

Tredici vite: un momento del film

Il 23 giugno 2018, 12 ragazzi tra i 12 e i 17 anni più il loro allenatore (quando si dice che la numerologia è superstizione!) sono rimasti intrappolati nella grotta di Tham Luang, in Thailandia, lasciando il mondo con il fiato sospeso. Andati lì dopo una partita di calcio, sono rimasti bloccati a causa di piogge monsoniche, con il livello dell'acqua in costante aumento. Le operazioni di salvataggio hanno coinvolto via via sempre più persone, tra cui ministro del turismo, Navy SEAL, sommozzatori e, alla fine, perfino un anestesista. Dopo il film The Cave (2019) e il documentario The Rescue (2021), arriva il 5 agosto su Prime Video il film di Ron Howard: la recensione di Tredici vite è, come il suo film, un inno alla collaborazione umana.

Tredici vite: una scena del film

È comprensibile che una storia come questa abbai colpito la fantasia di tanti artisti. Tredici vite, per di più giovanissime, intrappolate in fondo alla terra e nell'oscurità è un'immagine durissima, quasi infernale. È in questi momenti che gli esseri umani, nonostante le differenze e gli screzi quotidiani, mettono da parte le differenze che li dividono e collaborano, mettendo a frutto ogni risorsa dell'ingegno umano. Un regista come Ron Howard non poteva farsi scappare una storia come questa: se scorriamo la sua filmografia notiamo che è piena di fatti e persone realmente accaduti, spesso colti mentre si confrontano con l'imprevisto che mette alla prova le loro capacità.

In Tredici vite Ron Howard si concentra soprattutto sugli sforzi dei soccorritori. In due ore e 20 di film mostra come la macchina della società umana sia estremamente complessa. Politica, fede, scienza si uniscono per tentare di fare qualcosa di estremamente umano. In un periodo come questo, in cui il mondo è provato da due anni e mezzo di pandemia e dalla guerra, una storia come questa non si limita a raccontare i fatti, ma diventa un incoraggiamento.

Tredici vite: un cast eccellente

Tredici vite: un'immagine del film

Con sapienza e mestiere Ron Howard ricostruisce in modo cristallino i fatti (in scrittura c'è William Nicholsonm sceneggiatore di Il Gladiatore), ma non cede alla retorica facile. Anche perché non c'è tempo: tutto il film è costruito con una tensione costante, che aumenta mano a mano che i giorni dei ragazzi bloccati nella grotta aumentano.

Oltre a mostrare la burocrazia e la solidarietà delle persone, Tredici vite si interroga anche sulle decisioni del singolo: ognuno dei protagonisti si mette in discussione, si chiede cosa sia disposto a fare per riuscire nell'impresa. La cosa bella è che, unendo le competenze di tutti, alla fine si riesce a trovare una soluzione.

Tredici vite: una sequenza del film

Oltre a un comparto tecnico di livello (fotografia e sonoro sono curatissimi), il film può contare su un cast eccellente, guidato da Viggo Mortensen, che interpreta il sommozzatore Rick Stanton. Ci sono poi Joel Edgerton nel ruolo di Harry Harris, medico anestesista, Colin Farrell in quello di John Volanthen, altro subacqueo, e Tom Bateman, ovvero sommozzatore esperto nell'esplorazione di caverne. Le loro facce sono perfette: per Ron Howard e il suo film perdono ogni lucore hollywoodiano, trasformandosi in persone normali, segnate dalla fatica e dalla preoccupazione. Non hanno tempo di pensare, devono agire. Gran parte della forza della pellicola è la loro chimica sul grande schermo.

Ron Howard l'umanista

Tredici vite: Ron Howard sul set del film

Questa storia è stata raccontata più volte, due ore e 20 sono tante, ma lo spirito umanista con cui la racconta Ron Howard non lascia indifferenti. Non si tratta di buonismo, ma di celebrare la forza dello spirito umano. Ed è proprio questo che interessa al regista: i ragazzi rimangono infatti delle figure sullo sfondo. La tragedia stessa è sullo sfondo. Ciò che gli interessa è come si reagisce alla tragedia. L'effetto quindi più che catartico è stimolante: il regista ci crede, o vuole credere, che ognuno di noi, se messo alla prova, possa tirare fuori la parte migliore di sé. Questa è la parte migliore e luminosa del sogno americano e sì, almeno sullo schermo fa bene al cuore. Soprattutto in questo momento storico.