Willie Peyote - Elegia Sabaudia: il legame con Frank Sativa nella clip esclusiva del documentario

La storica collaborazione tra Willie Peyote e il produttore e dj Frank Sativa raccontata in una clip esclusiva del film, nei cinema dal 4 maggio con Wanted.

Il documentario Willie Peyote - Elegia Sabaudia, in uscita nei cinema il 4, 5 e 6 maggio con Wanted, ci svela l'universo del cantautore e rapper torinese, intervistato nella sua città, mentre è diviso tra live, registrazioni e composizione dei suoi brani ironici e pieni di ritmo.

Scritto e diretto da Enrico Bisi, il ritratto di Willie Peyote, il cui nome d'arte denuncia il suo spirito irriverente creando un mix improbabile tra il personaggi di Will Coyote e il peyote, cactus dagli effetti allucinogeni, svela come nascono le canzoni dell'artista e quali collaborazioni hanno forgiato il suo stile a partire dal legame storico col produttore Frank Sativa, a cui è dedicata la clip esclusiva presentata da Movieplayer.it.

Willie Peyote sul palco

Un racconto per musica e immagini

Willie Peyote - Elegia Sabaudia ricostruisce vita, carriera e fonti di ispirazione del cantante torinese attraverso materiali inediti, scene di vita quotidiana e live, che documentano l'amore per la musica, ma anche le passioni private di Peyote, all'anagrafe Guglielmo Bruno, dal legame con Torino e col Toro alla necessità di infondere un messaggio politico nella sua opera e anche nella sua vita di tutti i giorni. Ne emerge un ritratto umano divertente e privo di convenzioni che restituisce l'essenza di un artista capace di coniugare l'energia del rap con testi di grande forza sociale e civile.

Come spiega il regista Enrico Bisi, "Questo film deve avere un po' il sapore della strada perché il personaggio e il genere musicale lo richiedono. Niente interviste convenzionali, ma uno sguardo vicino, vivo, che accompagna Willie nella sua vita di tutti i giorni. L'estemporaneità degli accadimenti sarà il cuore del racconto".

La clip esclusiva

Nella clip esclusiva, è Willie Peyote stesso a raccontare la collaborazione con Frank Sativa, storico produttore che accompagna la sua carriera fin dagli esordi e presenza costante sul palco insieme alla band.

Trama completa di Willie Peyote - Elegia Sabaudia

Più di dieci anni di musica, parole e battaglie raccontati senza maschere. Il film segue Willie dal momento fragile e difficile del 2023 all'approdo al Festival di Sanremo 2025. Attraverso immagini intime e materiali inediti, si intrecciano le sue passioni più autentiche: l'amore per Torino e il Toro, la ricerca ostinata di un linguaggio politico e sociale dentro e fuori dai palchi, e la costante tensione a restare fedele a sé stesso. Un ritratto umano, divertente, privo di convenzioni.

Scritto e diretto da Enrico Bisi e prodotto da Base Zero in collaborazione con Wanted Cinema, Willie Peyote - Elegia Sabaudia arriverà nelle sale italiane il 4, 5 e 6 maggio.