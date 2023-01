Willem Dafoe nel cast di Nosferatu, il nuovo film di Robert Eggers

L'attore Willem Dafoe collaborerà nuovamente con Robert Eggers in occasione di Nosferatu, il progetto ispirato al classico racconto gotico che avrà come star Bill Skarsgard e Lily-Rose Depp.

La nuova versione della famosa storia a sfumature gotiche ha al centro della trama il tema dell'ossessione.

Nel film Nosferatu reciteranno Lily-Rose Depp, Bill Skarsgård e Nicholas Hoult. Robert Eggers sarà impegnato alla regia e alla produzione in collaborazione con Jeff Robinov, John Graham, Chris Columbus ed Eleanor Columbus.

Nella nuova versione una giovane donna (Depp), che vive nella Germania del diciannovesimo secolo, viene tormentata da un antico vampiro della Transilvania (Skarsgard), che la perseguita, portando con lui degli orrori inenarrabili.

Per ora non è stato svelato che ruolo dovrebbe avere Willem Dafoe.

Tra i prossimi progetti dell'attore ci sono anche Poor Things, diretto da Yorgos Lanthimos, Asteroid City di Wes Anderson e The Man In The Basemant.

Dafoe ha collaborato in precedenza con Eggers in occasione di The Lighthouse e The Northman.