Nosferatu arriva in TV: il film con Nicholas Hoult e Lily-Rose Depp in prima visione stasera su Sky Cinema

Il vampiro più iconico del cinema torna a colpire e lo fa in prima serata. Stasera, mercoledì 23 luglio alle 21.15, arriva su Sky Cinema Uno (e in streaming su NOW) Nosferatu, la nuova, visionaria versione firmata da Robert Eggers. Il regista americano reinterpreta il mito in chiave gotica con un cast stellare e uno stile visivo che garantisce gli incubi e li rende eleganti. Il film sarà disponibile anche on demand in 4K.

Un Nosferatu d'autore firmato Robert Eggers

Nicholas Hoult in Nosferatu

Dopo averci portato nella New England stregata con The Witch e nell'allucinazione nordica di The Northman, Robert Eggers mette mano a uno dei mostri sacri del cinema: il conte Orlok, alias Nosferatu. Ma quello che ci aspetta non è un remake da museo: questa versione è cupa, disturbante e potentemente estetica. Eggers mescola l'espressionismo tedesco con l'horror psicologico e il cinema d'autore e il risultato è un'opera visivamente ipnotica.

La storia è nota ma qui assume sfumature più morbose. L'agente immobiliare Thomas Hutter (Nicholas Hoult) si ritrova in Transilvania a trattare con un cliente non proprio umano. Nel frattempo, Ellen (Lily-Rose Depp) è tormentata da presenze inquietanti e sogni oscuri, mentre l'ombra del conte Orlok si insinua nella sua vita con un desiderio che ha il sapore della maledizione.

Nicholas Hoult, Bill Skarsgård, Lily-Rose Depp: un cast che strega

Lily-Rose Depp

A rubare la scena è Bill Skarsgård, che dopo Pennywise torna ancora all'horror d'autore e si trasforma in un Orlok spettrale, disturbante, senza protesi vistose ma con uno sguardo che perseguita. Lily-Rose Depp, invece, convince nel ruolo della donna in bilico tra sogno e incubo, mentre Nicholas Hoult interpreta l'eroe inconsapevole con la giusta dose di inquietudine.

Nel cast anche Aaron Taylor-Johnson, Emma Corrin, Ralph Ineson, Simon McBurney e un Willem Dafoe che torna nell'universo di Nosferatu dopo L'ombra del vampiro. E no, il suo non è un cameo muto: Dafoe è sempre un valore aggiunto.

Un film che non fa paura, ma inquieta (e tanto)

Nosferatu non punta al jumpscare, ma a un'angoscia costante che cresce lentamente proprio come nel classico della letteratura di Bram Stoker. Quello di Eggers è quindi un horror raffinato, che preferisce il silenzio agli urli e l'ombra al sangue. Una chicca per chi ama l'atmosfera più della carneficina. L'appuntamento su Sky Cinema è per questa sera, mercoledì 23 luglio.