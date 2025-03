Will Smith torna sullo schiaffo agli Oscar: "Sto provando a diventare il miglior essere umano possibile"

A tre anni dal famigerato schiaffo a Chris Rock sul palco della 94esima edizione degli Oscar, Will Smith sta vivendo un forte ritorno alla sua carriera cinematografica e musicale, cercando di lasciarsi alle spalle l'incidente.

Sebbene l'attore sia ancora bandito dai futuri eventi dell'Academy a causa dell'episodio in questione, non sembra troppo infastidito dall'accaduto, perlomeno in pubblico.

Parlando del divieto di partecipare agli Oscar con l'Associated Press, Smith ha parlato della decisione, che gli impedisce di partecipare a qualsiasi evento legato all'Academy per i prossimi 10 anni. Sebbene Smith sia stato evasivo riguardo a eventuali piani di appello, ha insistito sul fatto che sta continuando a imparare dai suoi errori e a vedere come andranno le cose. "Sto cercando di essere il miglior essere umano possibile, e mi accontenterò dei risultati che otterrò", ha detto.

Le ripercussioni dello schiaffo sulla carriera di Will Smith

Un'immagine della sfuriata di Will Smith agli Oscar 2022

La reputazione dell'attore, fino a quel momento in gran parte immacolata, ha subito un duro colpo quando ha schiaffeggiato Rock in seguito a una battuta su indirizzata alla moglie, Jada Pinkett Smith, durante la presentazione di un premio. Sebbene Smith abbia poi ritirato l'Oscar come miglior attore per la sua interpretazione di Richard Williams in Una famiglia vincente - King Richard, il contraccolpo non si è fatto attendere e l'Academy ha prontamente emesso un divieto nei suoi confronti, con l'attore che in seguito si è scusato per le sue azioni e Rock che ha respinto le scuse.

Bad Boys: Ride or Die, Will Smith, Martin Lawrence in una scena d'azione

Dopo che il suo primo film dopo lo schiaffo, Emancipation - Oltre la libertà, è stato bocciato dalla critica, Smith ha finalmente trovato il riscatto professionale grazie a Bad Boys: Ride or Die, l'ultimo capitolo del franchise, che lo ha riunito con il collega Martin Lawrence. Ride or Die è stato accolto positivamente dalla critica e dal pubblico, incassando 405 milioni di dollari in tutto il mondo.

Smith ha in programma diversi progetti cinematografici, mentre la sua carriera a Hollywood si sta rimettendo in sesto. Ride or Die gli ha permesso di ottenere un ruolo da protagonista in un progetto della Sony Pictures, Resistor, un film di fantascienza che adatta il romanzo del 2014 di Daniel Suarez, Influx. Si sta inoltre preparando a tornare per l'atteso sequel di Io sono leggenda/ insieme a Michael B. Jordan e sarà diretto nuovamente da Michael Bay per il prossimo film d'azione di Netflix, Fast and Loose. Infine, Smith ha annunciato anche il suo ritorno discografico con l'album Based on a True Story in uscita il 28 marzo.