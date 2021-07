Fast & Loose: Netflix distribuirà il film con Will Smith

Netflix ha ottenuto i diritti per distribuire il film Fast & Loose, progetto che ha come protagonista Will Smith.

La piattaforma di streaming ha già collaborato più volte con la star hollywoodiana in occasione di Bright e la docuserie Amend: The Fight For America.

Alla regia di Fast and Loose c'è David Leitch, che ha portato al successo John Wick.

Al centro della trama ci sarà il leader di un'organizzazione criminale che soffre di perdita di memoria dopo un attacco e si riunisce con il suo gruppo, scoprendo che in sua assenza le cose sono molto cambiate. Quando John Riley (Will Smith) si risveglia a Tijuana, dopo essere stato creduto morto, si rende conto di non ricordare assolutamente nulla e segue una serie di indizi per scoprire la propria identità. L'uomo capisce così di aver vissuto una doppia vita: in una era un criminale circondato da donne, soldi e uno stile di vita lussuoso, nell'altra era un agente sotto copertura della CIA, senza famiglia, una casa o possibilità di successo. Il problema del protagonista è che non ricorda quali delle due è la vera identità e, soprattutto, quale vita vuole vivere.

Will Smith, prossimamente, sarà protagonista dei film Emancipation, Redd Zone, King Richard e Planes, Trains & Automobiles.