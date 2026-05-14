Will Smith interpreterà un agente dell'FBI nel nuovo thriller Supermax

L'attore premio Oscar sarà la star del nuovo lungometraggio diretto dal regista David Gordon Green e destinato allo streaming.

David Gordon Green ha scelto il premio Oscar Will Smith come protagonista del suo thriller Supermax, un progetto su cui Amazon MGM Studios sembra stia puntando molto.

Lo studio, infatti, ha stretto un accordo per ottenere i diritti mondiali del progetto investendo ben 70 milioni di dollari, nonostante la distribuzione sembra sia destinata solo alla piattaforma di streaming.

I primi dettagli sul thriller

Le riprese di Supermax inizieranno a metà agosto e il casting è ancora in corso per trovare la co-protagonista femminile che affiancherà Will Smith sul set.

Al centro della trama, infatti, ci sono due agenti dell'FBI che compiono delle indagini su un omicidio che è avvenuto tra le mura della prigione più sicura al mondo.

Una foto di Will Smith

La sceneggiatura è stata firmata da David Weil e David J. Rosen, che in passato hanno firmato script delle serie Hunters e Invasion, di cui potete leggere la nostra recensione della stagione 3.

Il regista David Gordon Green, recentemente, ha diretto la serie Scarpetta, collaborando proprio con Amazon, che ha deciso di sostenere la realizzazione dell'action thriller.

Il prossimo impegno sul set di Smith?

Will, prossimamente, potrebbe essere impegnato anche nelle riprese di Io sono leggenda 2, il sequel che continuerà la storia raccontata nel primo film, ma legandosi al finale alternativo e usandolo come versione ufficiale del racconto, confermando così che il dottor Robert Neville non è mai morto e ha invece continuato i suoi esperimenti sugli infetti.

Lo sceneggiatore Akiva Goldsman ha dichiarato: "Stiamo realizzando un sequel basato sul montaggio alternativo in cui Will sopravvive e le cose non vanno bene per l'umanità".

Alla regia del progetto dovrebbe esserci Steven Caple Jr., che ha al suo attivo tre film da regista, tra cui Creed II.