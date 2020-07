Will Smith: "Parlare ancora con mia moglie è un miracolo"

Will Smith ha definito "un miracolo" il fatto che sia tornato a parlare con la moglie Jada Pinkett Smith dopo la momentanea separazione della coppia e la relazione di lei col musicista August Alsina.

Will Smith e Jada Pinkett sul red carpet degli Oscar 2014

Nel corso del talk show condotto da Jada Pinkett Smith, Red Table Talk, la coppia, sposata dal 1997, ha condiviso il proprio privato. Ecco cosa ha dichiarato Will Smith alla moglie:

"Non ero sicuro che ti avrei parlato ancora. Il fatto che sono tornato a parlarti è un miracolo. Il matrimonio non è per i deboli di cuore. Ci sono delle situazioni da superare, vorrei che fosse tutto magia e miracoli".

Jada Pinkett Smith, madre di Jaden, 22, e Willow, 19, ha ammesso che nessuno dei due credeva che la separazione sarebbe stata solo temporanea:

"Devi superare dei brutti momenti per avere le risposte. E io sono felice perché credo che noi due non avremmo mai pensato di poter tornare insieme."

Oggi Jada Pinkett Smith è fiduciosa che, dopo la tempesta, l'unione con il marito ne sai uscita rafforzata:

"Ogni relazione, per arrivare a una comprensione più profonda dell'amore, deve rafforzarsi nel fuoco. Non ci sono scorciatoie. Ma io sono grata che questo processo ci abbia condotto a una nuova situazione di amore incondizionato."

Will Smith conclude: "Sapere che condividerai tutto con un'altra persona, non importa cosa accada, è un vero potere. E non puoi saperlo davvero se non attraversi determinate situazioni."