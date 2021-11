Will Smith ha pagato di tasca sua i colleghi di King Richard dopo il passaggio del film su HBO Max

L'attore Will Smith ha deciso di offrire dei bonus alle co-star di Una famiglia vincente - King Richard dopo il passaggio del film in streaming su HBO Max.

Will Smith è definito Re in Una famiglia vincente - King Richard, ma per come si è comportato con le sue co-star lo è decisamente anche nella vita reale. La star ha deciso di elargire personalmente dei bonus per i suoi colleghi una volta annunciato che il film sarebbe uscito su HBO Max.

Se ben ricordate, l'argomento aveva fatto decisamente discutere: con le difficoltà distributive scaturite dal COVID, lo scorso anno le case cinematografiche si sono trovate in difficoltà nel rispettare il proprio calendario delle uscite in sala, e per ovviare al problema, compagnie come Disney e Warner hanno optato per una forma ibrida di distribuzione, abbinando le piattaforme streaming al grande schermo.

Nel caso di Warner, poi, fu addirittura annunciata la modalità day-and-date, ovvero la stessa pellicola sarebbe stata resa disponibile su HBO Max il medesimo giorno dell'uscita in sala.

King Richard: un'immagine del film

Ciò ha comportato non pochi problemi contrattuali (basta guardare al caso Black Widow/Scarlett Johansson), considerando che le aziende adesso devono agire per sistemare gli scompensi nei guadagni delle star generati dalla doppia distribuzione, e mentre Warner pare essersi attivata in tal senso per gli attori del cast di King Richard, Will Smith ha voluto metterci del suo.

Come segnalato dall'Hollywood Reporter, l'attore, che compare anche tra i produttori del film, avrebbe sborsato di tasca sua un "bel bonus" per le sue co-star, come è stato descritto dalle fonti.

Smith ha infatti ricevuto un lauto compenso per la sua parte (pare sui 40 milioni di dollari) e ha voluto personalmente ricompensare colleghi come Saniyya Sidney, Demi Singleton, Tony Goldwyn, Jon Bernthal e Aunjanue Ellis tra gli altri per sopperire a un'eventuale mancanza di revenue a causa del passaggio in streaming.

Una famiglia vincente - King Richard arriverà il 19 novembre sugli schermi americani.