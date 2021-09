Will Smith: incendio nella sua villa a Los Angeles

Come riportato da The Sun, la villa di Will Smith a Los Angeles è andata a fuoco e, per domare l'incendio e soccorrere eventuali feriti, sono serviti numerosi mezzi dei vigili del fuoco e svariate ambulanze.

La dimora di Will Smith si trova a Calabasas, a Los Angeles, e il Los Angeles Fire Department ha riferito a The Sun che le fiamme hanno investito l'abitazione dell'attore intorno alle 4 di pomeriggio. In realtà, però, ad aver causato un enorme quantitativo di fumo è stato un semplice e controllabile incendio. Un portavoce del Los Angeles Fire Department ha dichiarato: "Il fuoco è stato spento rapidamente. Al nostro arrivo si era già quasi estinto. Nessuno è stato condotto in ospedale in ambulanza. Gli acri del terreno che circonda la dimora sono notevoli e sono stati necessari 45 minuti per la revisione e il controllo di eventuali danni".

Al momento, non sono ancora chiare le cause che hanno scatenato l'incendio. Will Smith ha festeggiato il 50esimo compleanno di sua moglie Jada Pinkett durante il weekend. Loro figlio, Jaden Smith, abita in una dimora lì vicino; la figlia, Willow Smith, vive a Malibu. Il protagonista de La ricerca della felicità ha un terzo figlio, di nome Trey, nato dal suo primo matrimonio. Nessuno della famiglia ha postato alcunché sui social relativamente all'incendio.

Will Smith ha acquistato diverse proprietà a Calabasas e le ha trasformate in un'unica proprietà. Il progetto è stato completato nel 2003 dopo ben sette anni di lavoro. La proprietà comprende ben nove camere da letto, un cinema, una piscina, un garage in grado di contenere otto auto, e poi campi da tennis, basket e pallavolo. L'attore ha già dovuto evacuare casa nel 2018 a causa dell'incendio Woolsey, che aveva minacciato la sua proprietà.

Nei mesi scorsi, Will Smith ha ammesso di aver trascorso l'ultimo anno a casa e di aver raggiunto una pessima forma fisica. Per questo motivo Will Smith ha dato inizio a una serie di allenamenti con l'obiettivo di perdere peso e documentare tutto grazie a una serie che sarà distribuita su YouTube.