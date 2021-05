Will Smith mostra l'intenso allenamento per perdere peso e i risultati (VIDEO)

Will Smith ha aggiornato i suoi fan riguardo l'allenamento che sta seguendo per perdere peso e tornare in forma dopo essersi mostrato in sovrappeso ad inizio mese.

Tramite un video condiviso sui social, Will Smith ha documentato alcune parti dell'intenso allenamento a cui si sta sottoponendo per perdere peso, che sarà poi mostrato per intero in una prossima serie di YouTube.

Tre settimane sono trascorse da quando Will Smith ha mostrato una foto di se stesso in costume che testimoniava il suo stato di forma decisamente non ottimale, rispetto al suo solito. Nelle scorse ore, invece, l'attore ha approfittato dei social per mostrare ai suoi fan l'allenamento a cui si sta sottoponendo per togliere la pancia e recuperare un po' di condizione fisica. Si tratta di diverse sessioni di fitness che saranno poi riunite in una serie TV di Youtube. All'inizio della clip, Smith è a torso nudo su una piattaforma rotante e mentre guarda la telecamera dice "Così brutto", riferendosi al suo fisico. Subito dopo, il filmato mostra gli esercizi da lui svolti in palestra, dedicati soprattutto allo sviluppo di gambe e bicipiti. "La ricerca della felicità", ha scritto l'attore nel post, citando il titolo del film diretto da Gabriele Muccino in cui ha recitato insieme a suo figlio Jaden.

All'inizio di questo mese, Smith ha ammesso di essere "nella peggior forma della sua vita" ma si è anche detto più determinato che mai a tornare in uno stato più salutare. "Questo è il mio corpo dopo un'intera pandemia e innumerevoli giorni trascorsi a pascolare nei pressi della dispensa. Amo questo corpo, ma voglio sentirmi meglio", aveva scritto l'attore all'epoca, aggiungendo: "Niente più muffin di mezzanotte. Tornerò alla MIGLIORE FORMA DELLA MIA VITA!".

Il 4 maggio, la star di Men in Black ha annunciato che sta documentando la sua trasformazione per una serie che sarà realizzata in collaborazione con YouTube e verrà presentata il prossimo anno, rendendo così gli spettatori partecipi del suo percorso di salute e fitness. Nel comunicato di presentazione dello show si legge che la docuserie senza copione in sei parti, Best Shape of My Life, seguirà Smith mentre "sfida se stesso a migliorare ogni aspetto della sua forma fisica, dall'agilità alla potenza e al recupero generale, collaborando con ospiti tra cui atleti professionisti, scienziati ed esperti".