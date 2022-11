Will Smith: "Capisco chi non vorrà vedere Emancipation dopo il mio comportamento agli Oscar 2022"

Will Smith è impegnato a promuovere il film Emancipation, diretto da Antoine Fuqua, e ha ammesso che capisce i fan che non hanno intenzione di vederlo sullo schermo dopo lo schiaffo dato agli Oscar 2022 a Chris Rock. L'attore, intervistato da Kevin McCarthy, ha espresso la sua opinione sulla situazione, dimostrandosi molto comprensivo nei confronti del pubblico.

Parlando della questione, Will Smith ha dichiarato: "Capisco completamente se qualcuno non è pronto a vedermi, lo rispetto assolutamente e rispetto il fatto che non siano pronti. La mia più grande preoccupazione riguarda il mio team: Antoine ha fatto quella che penso sia la sua opera più grandiosa dell'intera carriera".

Il premio Oscar ha quindi sottolineato parlando di Emancipation - Oltre la libertà: "L'intero team ha realizzato uno dei lavori migliori delle loro carriere e la mia speranza più profonda è che le mie azioni non penalizzino il mio team. A questo punto è ciò su cui sto lavorando".

Will ha inoltre aggiunto: "Spero che il materiale - il potere del film e la storia senza tempo - e che il bene che può emergere dal progetto possano aprire i cuori delle persone, almeno per spingerle a vederlo e a riconoscere e sostenere gli incredibili artisti coinvolti in questo film".

Emancipation racconta la storia incredibile di Peter (Will Smith), un uomo nato schiavo che fugge dalla schiavitù affidandosi al suo ingegno, alla sua fede incrollabile e all'amore profondo per la sua famiglia per tentare in tutti i modi di eludere i cacciatori a sangue freddo e sopravvivere alle spietate paludi della Louisiana alla ricerca della libertà.

Il film si ispira alle foto della schiena di "Whipped Peter" (Peter il fustigato) scattate durante una visita medica dell'esercito dell'Unione e pubblicate nel 1863 su Harper's Weekly; in particolare, una delle immagini nota come "La schiena flagellata" (The Scourged Back), che mostra la schiena nuda di Peter completamente ricoperta da cicatrici, frutto di tutte le frustate ricevute dai suoi schiavisti, contribuì alla crescente opposizione pubblica alla schiavitù.