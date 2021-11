Will Smith: l'amico Alfonso Ribeiro spiega perché potrebbe non leggere il suo memoir

Alfonso Ribeiro, interprete di Carlton Banks in Willy, Il Principe di Bel Air, ha spiegato il motivo per cui non ha intenzione di leggere il memoir dell'amico Will Smith.

Alfonso Ribeiro, collega di set di Will Smith in Willy, il principe di Bel Air, ha sempre sostenuto la carriera dell'amico, ma potrebbe decidere di non leggere il suo memoir di recente pubblicazione per via delle critiche che Smith sta ricevendo.

Bright: Will Smith in un momento del film

I dettagli privati della vita di Will Smith e del suo rapporto con la moglie Jada Pinkett Smith sono emersi dapprima nel corso del talk da lei condotto, Red Table Talk, e adesso anche nel memori pubblicato dal popolare divo.

L'amico e collega Alfonso Ribeiro ha confessato a Extra di non essere certo di voler leggere il memoir per un'ottima ragione.

"Per molti, molti, molti anni, le persone hanno speculato sulla famiglia di Will Smith. Lo stanno esponendo pubblicamente in un modo che è la loro verità. Non so se leggerò il libro perché conosco le persone".

Nella serie Willy, Il Principe di Bel Air, hit degli anni '90, Alfonso Ribeiro interpretava Carlton Banks, il cugino ricco di Willy (Will Smith). Parlando dell'esperienza, Ribeiro ha dichiarato:

"Quando perdi per un po', apprezzi ciò che riesci a fare. io non ho perso necessariamente, ma mi è stato portato via ciò che amavo perché avevo vinto. Quando interpreti un ruolo come Carlton e le persone lo amano e tu fai il lavoro così bene che ti viene detto che non puoi più farlo perché non ti vedono in nessun altro ruolo, questo è qualcosa con cui è difficile fare i conti."

