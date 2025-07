Wild Wild West, Will Smith pubblica una foto hot per l'anniversario: "Scusate, è l'unica che ho trovato"

Will Smith ha utilizzato la sua proverbiale ironia per ricordare il ventiseiesimo anniversario dall'uscita nelle sale di Wild Wild West, diretto da Barry Sonnenfeld.

L'attore ha pubblicato un'immagine su Instagram che lo ritrae in una scena del film con solo un cappello da cowboy e completamente nudo. La foto ha scatenato i commenti dei fan.

L'immagine hot di Will Smith per l'anniversario di Wild Wild West

"Wild Wild West è uscito 26 anni fa oggi, scusate, è l'unica foto che sono riuscito a trovare" ha ironizzato Smith pubblicando l'immagine sul proprio account social.

Naturalmente, lo scatto ha generato tantissime reazioni da parte degli utenti. Una fan ha scritto:"Questo è il film che mi ha fatto capire che sei sexy" mentre un'altra ha commentato:"La mia scena preferita. Non servono spiegazioni".

Il flop di Wild Wild West

Nonostante un cast ricco di star come Will Smith, Kevin Kline e Salma Hayek, il film di Barry Sonnenfeld si rivelò un vero e proprio fiasco al box-office nel 1999.

A fronte di un budget da 170 milioni di dollari, Wild Wild West ne incassò soltanto 222 al botteghino globale. Le recensioni furono perlopiù negative e il film fu nominato a otto Razzie Award, inclusi peggior film e peggior canzone originale, categorie che riuscì ad aggiudicarsi.

Will Smith agli Screen Actors Guild Awards

Lo stesso Will Smith, nel 2021, ammise il passo falso, definendolo una spina nel fianco e il suo ruolo peggiore. Il flop del film acuì la delusione di Will Smith per aver rifiutato all'epoca il ruolo di Neo in Matrix, dato il successo ottenuto dal franchise delle sorelle Wachowski.