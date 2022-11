Will Ferrell prende in giro Ryan Reynolds agli American Cinematheque Awards: "Non è nemmeno americano!"

Will Ferrell e Ryan Reynolds hanno recitato insieme nel film Spirited - Magia di Natale e l'attore canadese è stato "vittima" delle battute dell'amico e collega durante la cerimonia che lo ha visto protagonista degli American Cinematheque Award.

Nella giornata di giovedì 17 novembre la star di Deadpool è stata infatti celebrata dall'organizzazione statunitense, situazione che ha dato vita a esilaranti battute.

Salito sul palco, Will Ferrell ha così dichiarato: "Steven Spielberg, Ron Howard, Martin Scorsese, Jodie Foster e Sean Connery, solo per nominarne alcuni. E stasera avete scelto il signor Ryan Reynolds? A cosa stavate pensando? Cosa è accaduto? Chi è sfuggito alla vostra attenzione? Non è nemmeno americano, è canadese!".

La star di Spirited ha però immediatamente aggiunto: "Ryan Rodney Reynolds, o Ry-Rod come ti chiamano con affetto i tuoi fan, sei un attore, un filmmaker, un uomo d'affari incredibilmente talenutoso, ma soprattutto sei semplicemente una persona grandiosa e sono fortunato nel poterti chiamare mio amico".

Spirited - Magia di Natale, la recensione del film Apple: You've Been Christmas Caroled!

Spirited - Magia di Natale: Ryan Reynolds e Will Ferrell in una scena del film

In Spirited - Magia di Natale troviamo la storia di A Christmas Carol di Charles Dickens, rimodellata in una chiave più moderna, seguendo uno tocco differente, pronto a ribaltare ogni certezza del caso. La trama si focalizza non intorno allo Scrooge di turno, bensì sul Fantasma del Regalo di Natale (Ghost of Christmas Present) interpretato da Will Ferrell. Nella trama vediamo lo spirito prendere parte al suo compito annuale di riformare un'anima oscura alla vigilia di Natale. Questa volta si tratta di un uomo di nome Clint Briggs, interpretato da Ryan Reynolds.

Il classico lavoro di routine, però, si trasforma in tutt'altro con Briggs che ribalta la situazione sul fantasma delle vacanze, costringendo lo spirito a dare uno sguardo al proprio passato, riesaminando la propria esistenza.

Nel cast ci sono anche Octavia Spencer, Sunita Mani, Patrick Page, Joe Tippett, Marlow Barkley e Jen Tullock, con un comparto musicale che include le nuove canzoni dei premi Oscar Benj Pasek e Justin Paul e i numeri di coreografati da Chloe Arnold. Alla regia di Spirited, invece, troviamo Sean Anders, che ha co-sceneggiato la pellicola insieme a John Morris.