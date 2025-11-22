Elf torna al cinema: riedizione speciale con scene inedite e nuovi eventi

La commedia natalizia con protagonista Will Ferrell è pronta a tornare nelle sale cinematografiche con una riedizione e contenuti speciali.

Warner Bros. Discovery ha preparato un regalo emozionante per tutti i fan di Elf, la comedy natalizia con protagonista Will Ferrell. Una celebrazione annuale dedicata al film insieme alla riedizione cinematografica e tanti contenuti inediti.

Un omaggio indimenticabile per il film uscito nelle sale nel 2003 e che piano piano si è conquistato un posto di rilievo nel cuore dei fan per il periodo natalizio.

Il ritorno di Elf nelle sale

Elf tornerà in sala il prossimo 12 dicembre ma non sarà soltanto una nuova programmazione al cinema. Il film includerà anche la Buddy's Sing & Cheer Along Edition, con testi sullo schermo, trivia e diversi sketch visivi comici imperdibili.

Ma non è tutto perché, la celebrazione di Warner Bros. Discovery intitolata December the TwELFth, verrà inaugurata da Elf the Musical, che darà il via ai festeggiamenti con una speciale performance a mezzogiorno del 12 dicembre a Times Square.

La giornata interamente dedicata a Elf

Inoltre, ci saranno postazioni fotografiche dedicate a Elf, diverse esperienze di shopping, l'opportunità di scrivere la letterina natalizia a Babbo Natale, e il Warner Bros. Studio Hollywood che permetterà di svolgere un tour in cui sarà possibile vedere i costumi originali del film.

Infine, Warner Bros. Discovery eguaglierà le donazioni di quella giornata alla Croce Rossa statunitense fino a 100.000 dollari. Una giornata incredibile per gli appassionati del film con Will Ferrell.

Elf racconta la storia di un uomo cresciuto al Polo Nord dagli elfi di Babbo Natale di nome Buddy Hobbs (Ferrell). Il giorno che scopre di essere un semplice essere umano, Buddy decide di partire per New York, dove fa la conoscenza del suo padre biologico Walter (James Caan). Nel cast anche Edward Asner, Daniel Tay, Zooey Deschanel, Mary Steenburgen, Bob Newhart e Peter Dinklage. Il successo del film ha ispirato un musical a Broadway nel 2010, Elf: The Musical e lo special tv in stop-motion del 2014 Elf: Buddy's Musical Christmas.