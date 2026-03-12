Will Ferrell annuncia il ritorno su Netflix nella serie The Hawk

La nuova serie Netflix è pronta a rilanciare la figura di Ferrell come re della commedia dopo che per anni ha dominato il box-office americano con i suoi film demenziali

Will Ferrell ha annunciato il suo grande ritorno con la serie The Hawk, con cui chiaramente intende riaffermare il suo strapotere anche sul piccolo schermo dopo aver dominato il box-office americano per anni.

La nuova serie Netflix, che lo vede protagonista nei panni di un'ex leggenda del golf, Lonnie Hawkins, debutterà sulla piattaforma digitale la prossima estate e già il primo teaser trailer è davvero esilarante.

Cosa succede nel trailer di The Hawk

Il filmato mostra Ferrell nei panni del golfista Lonnie "The Hawk" Hawkins, che indossa una maglietta da golf rosa shocking e una visiera bianca con la scritta 'Hawk' sui suoi riccioli biondo platino.

Mentre Hawkins posa, una voce fuori campo dice: "Quest'estate, una leggenda ritorna. Un'icona. Un campione. Un eroe americano". Hawkins mima con la bocca mentre il narratore continua: "Il suo nome: Lonnie 'The Hawk' Hawkins". Poi Hawkins interviene dicendo: "Sono io. Sono lui. È di lui che stanno parlando, se ve lo stavate chiedendo".

Che cosa racconta la serie Netflix

Nella sua prima serie comedy in assoluto, Ferrell interpreta Lonnie Hawkins, golfista numero uno del 2004, che fatica nella seconda parte della sua carriera a ritrovare la sua magia. Il suo corpo gli dice di ritirarsi, ma il suo cuore gli dice che non è ancora finita.

La sua ex moglie e suo figlio Lance, il nuovo ragazzo d'oro del golf, sanno che è finita. Ma con un altro torneo importante da vincere per completare il Grande Slam del golf, Lonnie si rifiuta di credere di essere altro che a un passo dalla più grande rimonta nella storia del golf.

Quando esce in streaming?

Per il momento, Netflix ha annunciato solamente un arrivo per la prossima estate, senza specificare nel dettaglio la data d'uscita esatta. Quello che si preannuncia è uno show esilarante in grado di risaltare le doti da mattatore comico di Ferrell, qui alla sua prima serie comedy da protagonista assoluto.