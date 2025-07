Ryan Gosling e Will Ferrell insieme nell'action-comedy Tough Guys

Azione, risate e divertimento per le star Ryan Gosling e Will Ferrell, che interpreteranno due criminali di mezza tacca determinati a cambiare vita.

Ryan Gosling metterà il suo fascino al servizio di una nuova action comedy affiancando la star della risata Will Ferrell. Il film in questione, prodotto da Amazon MGM project, si intitolerà Tough Guys.

Come svela Entertainment Weekly, la pellicola scritta da Daniel Gold seguirà due scagnozzi in missione per liberarsi dai loro padroni, pericolosi criminali, e prendere in mano il controllo delle proprie esistenze.

Al momento non c'è ancora un regista coinvolto nel progetto che riunirà le due star di Barbie. Nel film di Greta Gerwig Gosling interpretava Ken e Ferrell vestiva i panni dell'inflessibile CEO della Mattel.

Ryan Gosling in Barbie

Due duri molto indaffarati

Tough Guys parlerà di due criminali di mezza tacca stanchi di essere sacrificabili che si liberano dal mondo criminale e riscrivono le regole, abbandonando il loro spietato capo e provando a sfuggire al killer messo sulle loro tracce.

Ryan Gosling ha avuto un ruolo fondamentale nel convincere Will Ferrell ad aderire al progetto dopo essersi "innamorato" della sceneggiatura. L'attore sta già collaborando con Amazon MGM Studios per il fantascientifico Project Hail Marry, in uscita a marzo 2026. Il film sarà protagonista di un gustoso panel ospitato dalla Hall H al San Diego Comic-Con 2025, in programma il prossimo weekend. Anche Will Ferrell è una presenza fissa nello studio, in quanto protagonista della recente commedia Un matrimonio di troppo e del nuovo lungometraggio di Nicholas Stoller, Judgment Day.

Entrambe le star produrranno Tough Guys con Jessie Henderson e Jessica Elbaum. Trevor Engelson e Aaron Folbe ricopriranno il ruolo di produttori esecutvi del film.