Will and Grace 11: Demi Lovato nel cast dell'ultima stagione

Demi Lovato si unisce a Will and Grace per l'undicesima e ultima stagione della serie tv in un ruolo da... sorvegliata!

Negli ultimi episodi di Will and Grace 11 si è unita al cast la giovane Demi Lovato.

Entertainment Weekly ha confermato la notizia e che la cantante di "Skyscraper" interpreterà Jenny, una giovane donna sorvegliata che entra nella vita di Will in un modo inaspettato. Anche Demi Lovato ha confermato la notizia tramite il suo profilo Instagram, con una foto che la vede proprio sul famoso set di Will and Grace.

Il debutto di Demi Lovato nella serie sarà nel 2020, quando la terza stagione del revival di Will and Grace debutterà nel palinsesto di metà stagione di NBC. Si tratta dell'ultima stagione della nuova serie, composta da 18 episodi, che conclude così l'operazione revival avviata nel 2017, undici anni dopo la fine della serie originale che fu trasmessa dal 1998 al 2006.

Quest'opportunità per Demi Lovato è molto importante e arriva in un momento abbastanza pieno per lei, visto che sta lavorando al suo ultimo album che segna il suo ritorno sulle scene dopo un anno davvero duro per la giovane star. Ricordiamo infatti che poco più di un anno fa Demi si ritrovò in fin di vita a causa di un'overdose che le impose un nuovo periodo di riabilitazione.

Speriamo che questo ruolo e il nuovo album la riportino a una nuova era per la sua carriera.