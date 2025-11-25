Wicked: Universal vuole espandere il franchise e, nell'attesa, arriva il romanzo prequel su Galinda

Il magico regno di Oz, dopo il successo ottenuto da Wicked - Parte 2, potrebbe tornare in futuro sugli schermi: Universal Pictures sembra infatti intenzionata a sfruttare ulteriormente il franchise con un film o una serie tv.

Nell'attesa di scoprire i progetti dello studio, inoltre, i fan potranno leggere un romanzo prequel dedicato alla storia di Galinda.

I progetti di Universal per Wicked

Michael Moses, responsabile del marketing di Universal Pictures, ha rivelato al sito Vulture che si sta lavorando per continuare il franchise di Wicked sugli schermi. Per ora non è stato tuttavia anticipato se il progetto riguardi il piccolo o grande schermo.

Moses ha spiegato: "Grazie al successo di Wicked e ai fan, abbiamo quasi una responsabilità nel capire come possiamo continuare in questo universo. Lo abbiamo già capito? No. Ma ci sono alcune cose in corso".

Stephen Schwartz, autore e compositore dei brani del musical su cui si basano i due film diretti da Jon M. Chu, aveva inoltre parlato delle idee a cui sta lavorando insieme a Winnie Holzman: "Penso che la storia di Glinda ed Elphaba sia completa, ma ci sono altri aspetti che potrebbero essere esplorati. Gregory Maguire, l'autore dei romanzi di Wicked, ha ad esempio scritto vari romanzi. Ma c'è un'altra idea di cui io e Winnie stiamo parlando: non un sequel, ma qualcosa di complementare".

Il prequel su Galinda

Nell'autunno 2026, inoltre, arriverà un nuovo libro dedicato alle origini di Galinda, il personaggio interpretato nei film da Ariana Grande. Tra le pagine si racconterà quanto accaduto alla giovane prima di arrivare alla Shiz University e incontrare Elphaba.

Il materiale a disposizione dello studio permette quindi di pensare a vari progetti ambientati nel mondo di Wicked, soprattutto considerando che il secondo film ha debuttato a quota 223 milioni di dollari incassati in tutto il mondo, facendo ipotizzare il superamento di quota 1 miliardo di dollari in poche settimane.

Il film ha già battuto molti record e sarà interessante scoprire che accoglienza riceverà per quanto riguarda nomination e prestigiosi riconoscimenti cinematografici.